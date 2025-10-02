Ataques de tos y cojera: un pleno con dificultades de salud

¿Es la política actual saludable? Viendo el devenir de la sesión de control en las Corts hay quien lo pondría en duda. De hecho, la campaña de vacunación contra la gripe bien podría promocionarse con un video de las intervenciones de algunos diputados y consellers cuyos turnos de palabra fueron interrumpidos en retiradas ocasiones por los ataques de tos.

Le ocurrió al síndic de Vox, José María Llanos, al que un ataque de tos le limitó su intervención, con parada obligatoria a beber agua y la asistencia vía caramelo de Juan Carlos Valderrama, que para algo es el conseller de Emergencias. Horas después, con la sesión en las preguntas a los consellers, la tos la ha padecido el titular de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. "Tenim hui el dia de tos", ha dicho. Pues eso.

Ambas situaciones se sumaron a la cojera que mostró el president, Carlos Mazón. La lesión musccular que padece en una pierna provocada por una salida de 'running' se visualizó en sus visitas a la tribuna de oradores, de la que subió y bajó con una ligera pero visible cojera.