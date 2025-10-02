Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bernabé señala que el Gobierno "trabaja para garantizar" la seguridad el 9 d'Octubre pero recuerda que es la Generalitat quien fija los actos

Asegura que se prepara un operativo con 1.800 agentes para "proporcionar orden público" pero remarca que cada uno "toma las decisiones que considera", como "acudir exactamente igual", en alusión a Mazón

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presiden la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración del 9 d’Octubre

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presiden la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración del 9 d’Octubre / Ana Escobar / EFE

J. Vives

València

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este jueves que la Policía va a "trabajar para garantizar" el orden público y la seguridad el 9 d'Octubre, pero ha destacado que la Generalitat y el Ayuntamiento de València son los que convocan los actos institucionales y organizan sus características.

Así lo ha señalado a EFE preguntada sobre si la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en este 9 d'Octubre, el primer día de la Comunitat Valenciana que se celebra tras la tragedia de la dana en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, puede afectar al desarrollo de la jornada.

"Vamos a poner cada uno en su sitio", ha señalado Bernabé, quien ha especificado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan "para garantizar y para proporcionar el orden público en las ciudades, y la Generalitat y el Ayuntamiento son las Administraciones que organizan los actos institucionales en el caso del 9 d'Octubre.

Ha hecho hincapié en que "quien tiene la competencia de convocar o desconvocar, o mantener en las mismas circunstancias cada uno de los actos, es cada una de las administraciones que los organiza", por lo que, preguntada sobre si es prudente que Mazón acuda a la procesión cívica ha señalado: "es una decisión que tiene que tomar el president, no yo".

La presencia de Mazón

Las fuerzas de seguridad del Estado "van a trabajar al cien por cien" el 9 d'Octubre, con un operativo que va a movilizar a 1.800 agentes y la Policía va a hacer "todo su trabajo y más", ha aseverado Bernabé, pero ha insistido en que cada uno "toma las decisiones que considera", como mantener "todo exactamente igual" que otro años o acudir "exactamente igual".

La delegada del Gobierno ha destacado que se trata de un día en el que el pueblo valenciano reivindica la fortaleza que le hace resurgir de las cenizas, como hizo tras la dana del 29 de octubre pasado, y su "enorme" capacidad de resiliencia.

"Es un buen día para reivindicarnos con esa fortaleza y sentirnos orgullosos y orgullosas de ser valencianos y de ser valencianas", ha afirmado Bernabé, quien ha concluido que "para sentirnos del todo orgullosos necesitamos que también la principal institución nos haga sentir igual de orgullosos".

