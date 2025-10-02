Vaivén
Camps sigue con su gira con un "almuerzo de trabajo" en Manises
Francisco Camps se sigue moviendo. Pese a que el congreso autonómico del PP que tanto reclama continúa sin convocarse, el expresident de la Generalitat y aspirante a liderar la delegación valenciana de los 'populares' mantiene su campaña particular y este sábado ha convocado un "almuerzo de trabajo" en Manises. "Será un momento especial para dialogar, escuchar propuestas y seguir construyendo juntos un proyecto de futuro para nuestra tierra", explica Camps en su convocatoria.
Entre las personas que han compartido el mensaje por Instagram está José Miguel Tolosa, alcalde de El Puig de 2008 a 2015, quien ha rebotado la publicación con un mensaje: "Los grandes sueños no se cumplen solos, se construyen en equipo. Súmate y hagamos historia".
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor
- Mapa: Consulta cuánto ha llovido en tu municipio
- Dónde ha llovido más hasta ahora: los municipios valencianos que acumulan más litros
- Colapso total en los accesos a Valencia