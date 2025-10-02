Camps sigue con su gira con un "almuerzo de trabajo" en Manises

Francisco Camps se sigue moviendo. Pese a que el congreso autonómico del PP que tanto reclama continúa sin convocarse, el expresident de la Generalitat y aspirante a liderar la delegación valenciana de los 'populares' mantiene su campaña particular y este sábado ha convocado un "almuerzo de trabajo" en Manises. "Será un momento especial para dialogar, escuchar propuestas y seguir construyendo juntos un proyecto de futuro para nuestra tierra", explica Camps en su convocatoria.

Entre las personas que han compartido el mensaje por Instagram está José Miguel Tolosa, alcalde de El Puig de 2008 a 2015, quien ha rebotado la publicación con un mensaje: "Los grandes sueños no se cumplen solos, se construyen en equipo. Súmate y hagamos historia".