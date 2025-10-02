Cientos de estudiantes cortan Blasco Ibáñez en protesta por Palestina y la interceptación de la flotilla

"Gaza, no estás sola". Con ese grito unánime han salido hoy a la calle cientos de estudiantes en una huelga por Palestina que ha cortado la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.

Los jóvenes piden el cese del "genocidio" en Gaza y claman por el asalto a la flotilla por parte del ejército israelí durante la pasada madrugada.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Estudiantes en toda España, tendrá sus réplicas también en universidades como la UPV, donde el colectivo Estudiants Per Palestina también realizará sendas protestas pidiendo el "boicot" a las empresas e instituciones israelíes que colaboran con la universidad y también a aquellas españolas que han firmado acuerdos con el estado hebreo, en la misma línea que el encierro docente de la semana pasada en la UV.

De hecho, este viernes el movimiento Voces Por Palestina y BDS Pais Valencià han convocado otra protesta por el asalto a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza y para protestar por la situación en la Franja y pedir el cese de los bombardeos.

