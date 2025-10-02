Los cinco millones de años de danas que han construido el territorio entre el Júcar y el Túria

El territorio comprendido entre los ríos Turia y Júcar, con las complejas cuencas de barrancos mediterráneos entre ambos, se ha construido a partir de "cinco millones de años de danas (depresiones aisladas en niveles altos)". Por tanto, la dana del 29 de octubre de 2024 que segó la vida de 229 personas "no es un episodio de solo un día. No es un evento aislado. Esto viene sucediendo de manera periódica repetidamente nada menos que desde hace 5,3 millones de años", asegura Adrià Ramos Ordoño, del departamento de Botánica y Geología de la Universitat de València. Y que junto a tres compañeros publicó el verano de 2024, meses antes de la barrancada, el trabajo titulado, precisamente, "5 millones de años de danas" en el que analizaban las estructuras sedimentarias de los depósitos deltaicos.

Ramos Ordoño ha revelado que la tasa de sedimentación en l'Albufera es de 0,2 milímetros anuales frente a los 0,56 milímetros al año en el mar, según datos de los últimos cincuenta años. Unos parámetros que la dana del 29 de octubre hizo saltar por los aires en apenas un día. Las barrancadas y riadas de hace once meses "removilizaron 700.000 toneladas de sedimentos y dejaron un espesores máximos de 6 centímetros (lo equivalente a 30 años) en l'Albufera", según el trabajo realizado por el Grupo de limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València.

Inundaciones recurrentes

Y la dana no será un episodio aislado. "El calentamiento [climático] actual aumentará la repetición de estos eventos", ha advertido Adrià Ramos Ordoño. "Las inundaciones son parte inherente del sistema natural y comprender estos procesos es clave para una ordenación del territorio resiliente".

Inicio de la jornada “Riesgos geológicos por inundación” celebrada en la Mancomunitat de l'Horta Sud en Torrent. / Laura Ballester

Ramos Ordoño ha presentado las conclusiones de su trabajo en la jornada “Riesgos geológicos por inundación”, que ha acogido hoy la Mancomunitat de l’Horta Sud. Una actividad que forma parte de la programación de la institución este mes de octubre, cuando se cumplirá un año de las barrancadas y riadas que afectaron a cinco comarcas y provocaron la muerte a 229 personas.

Inauguración de la jornada

La jornada celebrada en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud en Torrent ha sido inaugurada por la Comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y la presidenta del Colegio Oficial de Geología, Nieves Sanchis. Zulima Pérez, ha defendido en su intervención que “la reconstrucción es una oportunidad para corregir errores del pasado” además de “repensar las ciudades y adaptarlas a la realidad climática y geológica”. Por ello, la representante del Gobierno central ha defendido la necesidad de apostar por "infraestructuras verdes y sistemas de drenaje sostenibles”, que se planifiquen “más allá del corto plazo”. Además de la importancia de “aunar ciencia y reconstrucción para intentar que, si vuelve a suceder una dana, tenga el menor impacto posible”.

Mapas de riesgos

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Geología, Nieves Sanchis, ha insistido en la importancia de que las instituciones “elaboren mapas de riesgos reales y los tengan actualizados” cuando van cambiando las circunstancias, como herramienta básica de prevención ante las inundaciones y otro tipo de catástrofes.

Ponencias sobre geología

La jornada se ha completado con ponencias ágiles que han tratado diferentes aspectos de la catástrofe del 29-O. “La Geología que previene riesgos”, de Policarp Garay Martín; “Consecuencias económicas de la dana”, de José Luis Collantes Martín; “Funcionamiento de las llanuras de inundación”, de Julio Martínez Gallego; “Cambio climático e Hidrogeología mediterránea”, de Arianna Renau Pruñonosa; “Patrimonio geológico efímero, de Carlos de Santisteban Bové; “Río Sot y Geología de urgencia”, de Iván Reig Cerdà; “Río Magro en acción”, de Patricia Muñoz Soriano; “La compleja cuenca del Poio: ejemplos de Paiporta y Aldaia”, de Policarp Garay Martín, y “Viales y barreras lineales: ejemplos de Sedaví, Alfafar y Massanassa”, de Patricio Vilafañe.

El geólogo Policarp Garay Martín, miembro del equipo organizador de los Geolodía de la provincia de Valencia y organizador de la jornada de hoy en la Mancomunitat de l’Horta Sud ha defendido la necesidad de incorporar geólogos a las tareas de análisis para la reconstrucción y ha anunciado la presentación de un "Manifiesto geológico de l’Horta Sud", que presentarán en formato libro.

El manifiesto geológico de l'Horta Sud, presentado por Policarp Garay. / Laura Ballester

Durante la tarde los asistentes a la charla visitaron a diferentes puntos de los barrancos de Torrent (del Poyo) y Horteta, en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Torrent. Entre las distintas paradas, ha destacado el punto en el que confluyen los barrancos de Poyo y Horteta, el barranc dels Cavalls, el barranc de Gils y els Arquets.