Compromís exige al Gobierno garantizar la seguridad de los miembros de la flotilla

Pese a que uno de los escaños vacíos, cubierto con una bandera palestina, corresponde a uno de sus compañeros de parlamento, PP y Vox han rechazado este jueves mostrar apoyo a la Flotilla que buscaba romper con el bloqueo a Gaza y que el miércoles por la noche fue interceptada por el ejército israelí. Populares y voxistas han votado en contra de la moción de Compromís, grupo al que pertenece Juan Bordera, detenido este miércoles por Israel y por el que los valencianistas han pedido a las Corts que exija su liberación.

La Flotilla ha dado forma al inicio del pleno. Joan Baldoví, síndic de la formación, ha reclamado directamente a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, que exija como máxima responsable del parlamento la liberación de Bordera, "un representante de la cámara que ha sido secuestrado por Israel". Baldoví ha citado el reglamento señalando que la presidenta de las Corts ha de garantizar la "inviolabilidad" de los diutados y que ante la detención de uno de ellos "adoptará las medidas necesarias".

La petición de Baldoví de que intervenga directamente la presidenta de las Corts no ha tenido respuesta de Massó, ni para un lado ni para el otro. Acto seguido, los diputados de la izquierda, incluidos los del PSPV, se han levantado y han mostrado carteles de 'Palestina Lliure'. Los socialistas también han respaldado la moción votada posteriormente, pero ha sido insuficiente frente a la mayoría del boque de la derecha que ha actuado unida.

Resultado de la votación sobre la moción para apoyar la Flotilla a Gaza, este jueves en las Corts. / Levante-EMV

Es más, durante su intervención en la pregunta al 'president', el síndic socialista, José Muñoz, ha comenzado con un alegato en favor de Bordera. "Nos sumamos, por respeto y compañerismo, en el apoyo a Bordera y exigimos su liberación, está padeciendo un secuestro ilegal", ha indicado. En su respuesta, Carlos Mazón ha mostrado su "apoyo para salvaguardar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano valenciano".

Compromís apunta al Gobierno

La síndica adjunta de la coalición en las Corts, Isaura Navarro, ha mantenido el foco sobre la flotilla y la presión sobre el Gobierno poco después, cuando ha incidido ante los medios en el "secuestro" de Bordera y ha reclamado el "apoyo explícito" del Ejecutivo español para logar la "liberación inmediata" de todos los miembros de la expedición, que ha insistido en que es "humanitaria" y "pacífica".

"Ahora mismo Juan Bordera está secuestrado por el Ejército de Israel pese a formar parte de una misión civil y pacífica", ha señalado la diputada, que denuncia que esto supone un "ataque directo a la soberanía de España" ya que "el barco en el que viajaba tiene bandera española". "Por eso pedimos no sólo ayuda consular sino una condena explícita de todo lo que está pasando por parte del Gobierno de España y una reacción contundente contra los genocidas".

Navarro ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene la obligación de proteger a los ciudadanos españoles. Estamos hablando de derecho marítimo, estaban en aguas internacionales camino de aguas de Palestina", ha señalado para recordar que "tanto el Estado español como 144 países han reconocido el estado de Palestina".

La portavoz ha considerado también una "vergüenza" la negativa de Massó a actuar ante esta situación. Navarro ha lamentado que la presidenta de las Corts "se salte el reglamento" de la cámara "sin atender la necesidad de dar apoyo a un diputado que ha sido secuestrado por el Ejército de Israel. El reglamento obliga a darle proteccion y no ha abierto la boca", ha denunciado.