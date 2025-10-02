Al menos cuatro valencianos entre los detenidos por Israel en la interceptación de la flotilla hacia Gaza

Los valencianos Juan Bordera, Sofía Buchó, Simón Vidal y Luay Al Bacha han sido detenidos por Israel cuando viajaban en la flotilla humanitaria rumbo a Gaza con la intención de abrir un corredor humanitario con el que romper el bloqueo que sufre la Franja. Así lo confirman a Levante-EMV fuentes de la organización de la Global Sumud Flotilla, que rechazan el término detención y hablan de "secuestro", por tratarse de personas en "labor humanitaria" y que actúan de forma "totalmente pacífica". Hay al menos una quinta persona de la C. Valenciana en la misión, si bien no hay constancia de que su barco haya sido abordado.

Las fuentes aseguran que tanto los valencianos como el resto de personas arrestadas en esta operación, en la que al menos han sido interceptadas 21 de las 44 embarcaciones del convoy, "están bien". La organización añade que el Consulado de España les ha transmitido que la detención por parte de las fuerzas militares israelíes "ha sido limpia", es decir, no violenta, y que disponen de atención médica.

Bordera (diputado de Compromís en las Corts), Buchó, Vidal y Al Bacha iban a bordo del Sirius, uno de los primeros barcos que fueron interceptados y abordados en la noche del miércoles cuando se acercaban a las costas de Gaza. En concreto, según informó la flotilla, se encontraban a unas 70 millas náuticas (unos 130 kilómetros) de distancia de su objetivo. Es decir, navegaban por aguas internacionales, por lo que la operación contraviene el derecho internacional.

Conforme se fueron produciendo los asaltos a la flotilla, retransmitidos en directo por las cámaras incorporadas en los barcos, empezaron a publicarse vídeos de los propios miembros de la tripulación, grabados previamente, en los que confirmaban su "secuestro".

"Mi nombre es Simón Vidal Ferrandis y soy ciudadano español. Si estás viendo este vídeo es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes o sus aliados. Solicito a mi gobierno que cese su complicidad con Israel y que devuelva a casa a los españoles activistas cuanto antes. Detengamos el Genocidio y Palestina libre", dice el marino valenciano en un vídeo subido a sus redes sociales.

La tripulación del 'Sirius' donde viajan los valencianos Vidal, Buchó y Bordera. / Levante-EMV

Sin contacto directo

Bordera también publicó en redes un vídeo minutos antes del abordaje del Sirius. "Hola, soy Juan Bordera y estoy grabando esto a punto de ser interceptados por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones". "Han empezado a abordar barcos y tiran los móviles al agua. El nuestro será el siguiente".

El contacto con el diputado de Compromís se perdió poco después. El motivo es que tanto él como el resto de tripulantes, en un protocolo muy bien definido, lanzaron sus teléfonos móviles al agua cuando comenzaron las maniobras de interceptación. El motivo, han explicado algunas fuentes, es evitar que Israel pueda acceder a sus contactos en tierra, así como evitar que los dispositivos pudieran ser confundidos con elementos de ataque.

"Pedimos presión social y acción a los gobiernos"

Noa Vera, miembro de la delegación de Valencia de Global Movement to Gaza, pide en conversación con este diario que estas detenciones o "secuestros" sirvan para elevar la "presión social". Esta misma tarde se han convocado actos de protesta en múltiples puntos de España, también en la C. Valenciana.

Pero sobre todo, Vera pone el foco en los gobiernos. Sobre el español, que envió un buque de apoyo, lamenta que haya "abandonado" a la flotilla cuando estaba a 140 millas náuticas de Gaza. "Exigimos una acción mucho más clara y contundente. Han secuestrado a civiles en misión humanitaria en aguas internacionales, es algo completamente ilegal", denuncia la portavoz.