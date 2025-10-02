Detener la catástrofe silenciosa

El poder de destrucción de la riada del 29 de octubre ya lo hemos visto: puentes derribados, carreteras desaparecidas, miles de viviendas anegadas, cualquier atisbo de consenso político periclitado… Y, sobre todo, 229 vidas segadas. Es muchísimo. Una hecatombe. Visible. Pero no la única. Hay otra que va por vías subterráneas, difícil de medir con precisión y, sobre todo, imposible de predecir su alcance a medio plazo. Porque ¿qué secuelas en la psique puede dejar si, por la inundación, acabas cambiando de casa y, con la situación actual del mercado de la vivienda, solo puedes aspirar a un barrio de un estrato social inferior? ¿O si el comercio al que dedicabas tus horas has de cerrarlo? ¿O si has de buscar un nuevo trabajo porque la empresa donde te dejabas las uñas y las pestañas hasta el 29 de octubre deja la persiana bajada? Lo dicho: es difícil predecir lo que ahora son condicionales, aunque es muy probable que algunos (o todos) de los supuestos citados se den. Lo que es seguro es que, si suceden, provocarán consecuencias sobre la salud mental.

Es la hecatombe silenciosa, casi invisible. De momento ha sido menos destructiva de lo que se podía prever, pero convendría no perderla de vista en los años que vienen. Porque lo que hoy no se ve, es bastante posible que emerja en el futuro próximo. Y su seguimiento, en el mundo ideal, debería ir más allá incluso del ámbito público de la Salud Mental. Debería entrar en ese espacio difuso de lo psicosocial: ese que une con un cabo recio el bolsillo de los ciudadanos, sus condiciones de vida y el estado de su mente, porque los efectos en cada uno de esos compartimentos afectan a los otros.

Lo dicho, que es parte de lo que los expertos que están sobre el terreno expusieron ayer en el Foro de la Reconstrucción, significa que la manera en que se conduzca y ejecute la recuperación dejará huella en la salud mental. Lo dijo el director general de esta área de la Generalitat, Bartolomé Pérez Gálvez, un veterano en estas lides. Tomémoslo como una llamada de atención. Advirtió también de los efectos a pie de calle (embarrada) de la batalla política desatada a raíz del 29-O. Pueden ser ya conclusiones más de cargo o analista político que de experto en Psiquiatría, pero se antoja de pura lógica que una atmósfera partidista tan contaminada ha de tener también alguna repercusión entre los que han vivido la tragedia de cerca.

De "cenicienta" a "princesita"

Por ahora, el impacto en la salud mental no ha sido tanto como se podía prever a la vista de lo que sucedió en el Reino Unido en las inundaciones de 2007. No ha sido tanto, pero ha sido importante, destacaron los jefes de servicio del Hospital La Fe y el Doctor Peset. No hay datos definitivos, pero podría rondar un 20 % de población con síntomas de trastorno de estrés postraumático. Puede que no sea el 30 %, como se esperaba, a pesar de que la catástrofe valenciana ha sido más grave que la británica, pero la proporción es muy alta. Una sociedad tiene difícil funcionar con un porcentaje como el referido, observan los expertos.

No hay tesis concluyentes para esta menor afección de la prevista. Quizá la intervención precoz, porque en esto de la salud mental sí estábamos preparados, porque el Consell había aumentado las plantillas desde el inicio de la legislatura (de “cenicienta” a “princesita” en los presupuestos, dijo el responsable de Salud Mental de La Fe). Quizá por el despliegue de profesionales sin mirar horarios, a los que había que parar y enviar a casa, por su propia salud. Quizá el espíritu de optimismo que infundieron los voluntarios en las calles desde el primer día. Quizá el rasgo mediterráneo de contar con redes fuertes de colaboración comunitaria: la familia, el vecindario, la falla, la banda de música... O quizá es que somos más lentos, más de combustión diésel, a la hora de procesar tragedias como esta. Otra razón para estar atentos a lo que pueda salir cuando nadie lo espere, a la parte del iceberg que hoy no se ve. Porque la riada, en esto de la cabeza, solo fue el inicio.