Expertos y medios trazan una radiografía de la desinformación y los bulos en la Comunitat Valenciana

En un mundo hiperconectado donde la información circula a la velocidad de un clic, los bulos y la desinformación se han convertido en uno de los principales desafíos para la salud democrática. Frente a este escenario, el periodismo emerge como elemento verificador y garante de la verdad, un papel que ha sido objeto de debate en la primera edición del Foro Alerta Bulo, organizado por la agencia Doyou Media.

El encuentro, celebrado este jueves, ha reunido a más de un centenar de asistentes en el Sabadell Hub Empresas de Valencia. Periodistas, académicos, estudiantes y representantes institucionales han participado en una jornada que ha puesto el foco en el impacto de la desinformación y los bulos en la sociedad actual, así como en los retos que afrontan los medios de comunicación para combatirlos.

El foro ha abierto un debate profundo sobre los dilemas del periodismo en un entorno marcado por la inmediatez, donde la rapidez informativa a menudo choca con la veracidad y el rigor. Se ha abordado la llamada “dictadura del primer clic”, los límites de los protocolos de verificación y la necesidad de reforzar la autocrítica en la profesión periodística.

Cada vez más habitual

“El bulo ha pasado a formar parte de la narrativa social. Cada día se descubre un nuevo intento de crear una realidad paralela, ya sea por vandalismo, intereses económicos o finalidades más graves como la desestabilización política. Sin duda, el ecosistema del bulo ha evolucionado. Nosotros también debemos hacerlo, periodistas y profesionales”, ha señalado Luis Motes, CEO de Doyou Media.

El encuentro ha reunido a directores de medios valencianos, entre ellos el de Levante-EMV, Joan Carles Martí, expertos en comunicación digital y representantes institucionales, que compartieron experiencias y estrategias para combatir la desinformación. Se analizaron casos recientes, como la dana de Valencia, se debatió el papel de las redes sociales en la amplificación de bulos y se plantearon vías de acción para recuperar la confianza ciudadana en el ecosistema informativo..

En efecto, las catástrofes naturales, y en concreto la dana que azotó la provincia de Valencia hace casi un año, ponen a prueba no solo las infraestructuras y la capacidad de respuesta de las instituciones, sino también el sistema informativo. En medio de la urgencia por comunicar y el miedo de la ciudadanía, los bulos encuentran un terreno fértil para propagarse a gran velocidad, alimentados por las redes sociales y por una opinión pública desbordada por la incertidumbre.

Con esta primera edición, Doyou Media refuerza su compromiso con la transparencia, el periodismo riguroso y la construcción de una conversación pública más plural. El Foro Alerta Bulo se perfila como un espacio necesario para repensar el papel de la comunicación en tiempos de crisis y cambio social.