Gan Pampols va al choque con Baldoví: "Falló la autoprotección porque faltó información"

A Francisco Gan Pampols le quedaban antes de empezar la jornada dos sesiones de control como vicepresidente segundo de la Generalitat, dos jueves más sentado en el escaño observando con cierta estupefacción (menos que la de hace unos meses) el ir y venir de proyectiles dialécticos. Y sea porque está de salida o porque le ha cogido el tranquillo a esto del parlamentarismo, este jueves, el teniente general retirado ha pedido intervenir y entrar al choque con el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

"No sé si es mala fe o ignorancia por la que habla", le ha señalado Gan Pampols al portavoz valencianista. No solo en los términos a los que se ha referido hacia Baldoví era la novedad. También que había sido el propio vicepresidente segundo quien ha reclamado hablar y lanzarse al requiebro del reglamento para poder responder a una pregunta dirigida para el conseller de Sanidad y que por mucho que se emitiera desde Compromís, no la había hecho ni siquiera Baldoví.

El motivo del deseo de réplica de Gan Pampols se basaba en una intervención previa del síndic de Compromís. Durante su debate con Carlos Mazón, el dirigente valencianista señaló: "Si a la gente le avisas del peligro, hace caso; lo que falló [el 29 de octubre] no son las medidas de protección, falló el president". Y añadió, citando el testimonio de una familiar de una víctima de la dana que recordaba que cuando bajó al garaje no llovía en su barrio.

La referencia de Baldoví era por las palabras de Gan Pampols en un desayuno informativo en Madrid la semana pasada en el que apuntó a estos fallos de autoprotección el día de la dana señalando, entre otros ejemplos, que hubo gente que bajara a los garajes pese al episodio de precipitaciones. "No quiero ir a ningún acto de homenaje en el que esté le vicepresidente", ha dicho este jueves Baldoví leyendo las palabras de la familiar de dicha víctima.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, interviene en el pleno de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

El discurso del síndic de Compromís debió dejar al responsable del Consell de la reconstrucción con la mosca detrás de la oreja y tras finalizar el debate entre el portavoz valencianista y Mazón y una vez lanzada por el diputado de Compromís, Carles Esteve, su pregunta sobre sanidad, listas de espera y obligación de jubilaciones en La Fe de València, Gan Pampols pidió la palabra para poder responder él en vez del conseller del ramo, Marciano Gómez, para sorpresa del pleno.

Así, Gan Pampols ha comenzado señalando que él hacía cola como todo el mundo y le atendían "perfectamente", en su caso, en el Hospital Clínico de València. Tras ello, se ha lanzado a replicar directamente a Baldoví. "No sé si es mala fe o ignorancia por la que habla", ha indicado lamentando que haya leído el artículo de una víctima tras extraer "tres segundos" de un corte de vídeo de aquella conferencia de hace una semana en Madrid.

Sin "percepción de riesgo"

La intervenciones dirigiéndose al síndic de Compromís han provocado las quejas de la bancada de la izquierda porque su turno debía ser para contestar la pregunta sobre sanidad y no para replicar al síndic. Así, ha tirado de regate al reglamento y ha indicado que la autoprotección, "que tiene mucho que ver con la salud mental", como forma de intentar justificar su respuesta, falló el 29 de octubre "porque no existía una percepción de riesgo porque no hubo información".

"Es necesaria la información, la formación y la autoprotección y eso está en el plan de anticipación que se deberían haber leído", ha sentenciado Gan Pampols en la que ha podido ser su última intervención en las Corts siempre y cuando no le hagan una pregunta directa en el pleno previsto dentro de dos semanas. Claro que, visto lo visto en las últimas semanas, parece difícil ya que su figura ha perdido los focos que acaparó en los primeros días con el lustre de la novedad.