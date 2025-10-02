La Generalitat ofrece 69 cursos de grado C de Formación Profesional en 44 centros valencianos

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha abierto la inscripción en 69 cursos del nuevo grado C de Formación Profesional (FP) en 44 centros de la Comunitat Valenciana. Se trata de los primeros cursos de grado C de Formación Profesional que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, una nueva modalidad formativa introducida que forma parte del nuevo sistema unificado de FP y busca integrar mejor la formación con el mercado laboral. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a una formación especializada, práctica y orientada al mercado laboral, permitiendo a los participantes adquirir competencias clave en sectores estratégicos.

Así, los certificados de grado C se caracterizan por su enfoque técnico y profesional, y están diseñados para responder a las necesidades reales de las empresas y del entorno productivo. La diversidad de centros participantes garantiza una amplia cobertura territorial y una oferta formativa adaptada a distintos perfiles y demandas. En concreto, en esta oferta se integran 31 centros de la provincia de Valencia, otros 31 en la de Alicante y 4 en la provincia de Castellón. Con esta acción, se refuerza el compromiso con una Formación Profesional moderna, flexible, vertebrada y conectada con el tejido empresarial.

Una inversión de 8,5 millones

Para llevar a cabo esta oferta, se ha realizado una inversión de 8,5 millones de euros, los cuales sufragarán todos los gastos derivados tanto de personal docente y experto como el propio gasto de los centros educativos e incluso el material necesario para el alumnado. Cabe destacar la coordinación realizada entre los centros educativos y Labora en relación a todos los trámites de inscripción, admisión y matrícula. La preinscripción a los cursos está disponible desde el 18 de septiembre y hasta el 12 de octubre a través de Punt Labora. Para seleccionar los cursos es necesario escribir 'Oferta Integrada' en el buscador. Los cursos se iniciarán el 3 de noviembre. Se espera una alta participación por parte de jóvenes, profesionales en activo y personas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales