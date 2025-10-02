Estos son los servicios mínimos en la sanidad valenciana para la huelga de médicos de mañana

Los médicos de la Comunitat Valenciana -también los del resto de España- se citan mañana en una huelga para reclamar unas condiciones laborales dignas y protestar contra los cambios o incumplimientos de la Administración. En el caso de la autonomía valenciana, el paro se dirige tanto contra el Ministerio de Sanidad, por su propuesta para el nuevo Estatuto Marco; como contra la Conselleria de Sanidad, por el retraso en la implantación de la jornada semanal de 35 horas, prevista para inicios de 2025 y que, ahora, el Consell retrasa como mínimo hasta 2026. El sindicato médico, con el apoyo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), ha convocado concentraciones en varios hospitales de las tres capitales de provincia y otra frente a la Delegación del Gobierno en València, en la plaza del Temple, a las 12 horas. Es la segunda huelga convocada en pocos meses; después de la celebrada a principios de junio, que movilizó a personal que nunca antes había hecho huelga.

Huelga médicos / Sergio Pérez

Ante el paro, la Conselleria de Sanidad ha estipulado una serie de servicios mínimos para "garantizar la continuidad del servicio durante la huelga", cuya duración será de 24 horas. Lo ha hecho a través de una resolución, remitida ayer a los departamentos de salud, y firmada por el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, Andrés Lluch, que fija una asistencia mínima muy similar a la huelga anterior.

Servicios esenciales

Sanidad considera que hay una serie de servicios cuya asistencia "no puede ser demorada por la situación clínica del paciente" y que, por tanto, la asistencia debe ser del 100 %, es decir, la misma que en "una jornada habitual". Se requiere así en diálisis porque la "desprogramación supone una merma importante de la calidad de vida y un riesgo vital" para el paciente; en radioterapia, ya que estos tratamientos "se pautan con una periodicidad predeterminada, cuya alteración puede poner en riesgo la vida del paciente"; y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las Unidades de Reanimación porque "dan respuesta a situaciones de urgencia vital". En adición, se mantiene la asistencia habitual en el programa de trasplantes, por su complejidad y la especialización de sus profesionales; así como el CICU y el SAMU; también en los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC) y los Puntos de Atención Sanitarias (PAS).

Imagen de archivo de un paciente ingresado en una UCI. / Efe| EUROPA PRESS. MADRID| Glòria Sánchez - Europa Press

Cuál es el mínimo en el resto

En el resto de servicios, las pautas de Sanidad varían dependiendo de la naturaleza propia de cada uno de ellos y según el grado de urgencia o a la situación de emergencia que presta el personal de cada uno de ellos. Según la resolución del departamento de Marciano Gómez, quedan de la siguiente manera:

Se establece el personal propio de un domingo en los siguientes servicios de los hospitales:

Salas de hospitalización,

servicios centrales de Urgencias,

quirófano de Urgencias,

y en los servicios de urgencias hospitalarias.

Se establece el personal propio de un sábado:

En los centros de salud,

y en los consultorios auxiliares.

Se estipula un mínimo del 50 % de la jornada habitual en:

Servicios de farmacia hospitalaria,

quirófanos programados,

unidad de hospitalización a domicilio,

la actividad del hospital de día,

el servicio de Oncología,

la atención domiciliaria,

y el centro de transfusiones.

Y, por último, deberá haber un mínimo del 25 % de la plantilla en los centros de especialidades para atender las consultas preferentes. Independientemente del número de facultativos, se deberá "garantizar la presencia de al menos una persona durante el horario de atención establecido.