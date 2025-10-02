Intersindical, acusación popular en la causa de la dana, pide analizar los metadatos de las grabaciones del Cecopi para descartar que estén manipuladas

Intersindical Valenciana, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, ha presentado un escrito al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga los 229 fallecimientos por las barrancadas y riadas del 29 de octubre para que "se extraigan los metadatos del material audiovisual remitido por À Punt sobre la grabación de la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre. La petición pretende "descartar cualquier manipulación" de los archivos de vídeo remitidos por la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA (Cacvsa), gestora de la radio y televisión autonómicas À Punt, al juzgado de Catarroja.

La abogada que representa a Intersindical Valenciana, Carmen Romero, solicita que "con carácter previo a la entrega a las partes, se proceda a extraer los metadatos de dicho material audiovisual que permita identificar los detalles técnicos del archivo remitido: ubicación, formato, duración, momento de edición, personas que los han tratado, etc".

La abogada añade que "en el hipotético caso de que la letrada de la administración de justicia tenga dificultades técnicas para proceder a la extracción de los metadatos que garanticen la integridad del material audiovisual remitido, se solicite de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil un informe pericial sobre dichos extremos."

Precisamente hoy, la magistrada ha acordado unir a la causa las grabaciones aportadas por À Punt -que tuvieron entrada en el Servicio Común Procesal de los Juzgados de Catarroja el 26 de septiembre y, en el juzgado de la dana el 1 de octubre- y dar traslado de las mismas a las partes. La televisión autonómica aportó dos tipos de material al juzgado. "Grabaciones con imagen y sonido, de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024" de 6,35 minutos de duración. Y "el vídeo correspondiente a la grabación íntegra (imágenes anteriores y posteriores a la reunión del Cecopi del 29 de octubre realizada por el dispositivo de À Punt) en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y con una duración de una hora, cuarenta y cuatro minutos y 36 segundos. Aunque respecto a esta última grabación la jueza instructora ha decidido "que se una al procedimiento exclusivamente la parte que guarda relación con la causa".

Respecto a esta última grabación, ha solicitado a la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que certifique la coincidencia entre la hora que consta en el 'videowall' o muro de imágenes de Emergencias 112 que preside la sala principal del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana que aparece en la grabación número 2 y la hora que aparece en el reloj de la grabación de dicho documento. El juzgado también ha ordenado dar traslado de las grabaciones realizadas y aportadas al órgano judicial por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias, aunque pide a esa productora que le complete la información con indicación de la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo.