La jueza de la dana pide a Emergencias todas las gestiones que hizo en el último temporal de lluvia

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titula de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha solicitado a la Conselleria de Emergencias un informe sobre "las medidas de seguimiento de la emergencia y de protección a la población, adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias en relación con el episodio meteorológico que dio lugar a la remisión de un mensaje de alerta a la población el domingo 28 de septiembre de 2025, a las 15:28 horas", según una providencia notificada hoy a las partes y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los dos vídeos de À Punt

La magistrada también acuerda unir a la causa las grabaciones aportadas por À Punt -que tuvieron entrada en el Servicio Común Procesal de los Juzgados de Catarroja el 26 de septiembre y, en el juzgado de la dana el 1 de octubre- y dar traslado de las mismas a las partes. La televisión autonómica aportó dos tipos de material al juzgado. "Grabaciones con imagen y sonido, de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024" de 6,35 minutos de duración. Y "el vídeo correspondiente a la grabación íntegra (imágenes anteriores y posteriores a la reunión del Cecopi del 29 de octubre realizada por el dispositivo de À Punt) en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y con una duración de una hora, cuarenta y cuatro minutos y 36 segundos. Aunque respecto a esta última grabación la jueza instructora ha decidido "que se una al procedimiento exclusivamente la parte que guarda relación con la causa".

Los vídeos grabados por Emergencias

La magistrada también ha acordado trasladar a las partes personadas en la causa las grabaciones realizadas y aportadas al juzgado por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias, aunque pide a dicha productora que le complete la información con indicación de la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo. Además, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 ha emitido hoy una diligencia de ordenación en la que cita a nuevos testigos para los meses de noviembre y diciembre.

Nuevas citaciones de testigos para noviembre y diciembre

En concreto, quedan citados a partir del día 11 de noviembre y hasta el 17 de diciembre la responsable de comunicación de Emergencias de la Generalitat, el jefe del equipo técnico de atención del teléfono 112, un supervisor de ese servicio, un coordinador de prevención de Emergencias, una trabajadora de la empresa Ilunion, responsable del teléfono de Emergencias 112, un perito y la exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas.