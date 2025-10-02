Madre de dos niños y con 42 años: "Di a luz y me detectaron cáncer de mama"

Ana Belén García tenía 42 años cuando dio a luz a Daniel, su segundo hijo. Y con él en brazos, con apenas 4 meses de edad y una niña de 11 años esperándola en la consulta, llegó el diagnóstico que cambió su vida: cáncer de mama. "Yo había decidido no darle pecho a mi hijo, y menos mal porque así pude detectar un bulto que hubiera pasado desapercibido durante la lactancia materna. Eso es lo que siempre me han explicado. Yo pensé que tenía un bulto por una mastitis y la realidad era bien diferente y medía 6 centímetros. Críe sola a mi hija Sofía y tras rehacer mi vida con mi nueva pareja decidimos ampliar la familia y lo que menos me esperaba era ese diagnóstico", explica la mujer durante la presentación de la campaña "Nos lo tomamos a pecho", de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) València.

Presentación de la campaña "Nos lo tomamos a pecho", en la AECC València. / Levante-EMV

La mujer afrontó sus sesiones de quimioterapia y radioterapia (más la intervención donde le quitaron el pecho), con un bebé de instintos primarios y una niña muy consciente de lo que le pasaba a su madre. Por ello, el consejo para las mujeres que hoy en día tengan el diagnóstico que ella tuvo hace cuatro años es muy claro: "Me hice la fuerte, como hacemos todas. Porque intentamos que los demás no sufran, que no se preocupen. y no te quejas de nada y aguantas el dolor y lo aguantas todo. Pero a mí me gustaría decirle a quien hoy tiene un diagnóstico de cáncer de mama que se deje cuidar y se deje mimar", explica la mujer.

De lo que nadie habla

La vida de quien sufre en cáncer de mama cambia de forma radical. "No es solo el tratamiento, que pueden llevar mejor o peor. Nadie habla de los agujeros del sistema, de las secuelas, que son muchas. Y con ellas convives. Nadie habla de que la seguridad social te da la baja como enfermedad común. Yo había tenido a mi segundo hijo y mi contrato era de horas así que estuve cobrando apenas 700 euros. O de la incertidumbre que hay cuando acabas el tratamiento de 5 años. Y cuando acabe ¿qué?", pregunta la mujer. Por ello, Ana Belén reivindica y dice, alto y claro, que tras superar el cáncer "no todo se ha acabado". "Tenemos muchos efectos secundarios que nadie ve. La gente cree que ya está curada, pero la realidad es que el cuerpo se resiente", concluye.