La manifestación del 9 d'Octubre clamará por la "dignidad y resistencia" ante el Consell

La Manifestación de la Diada del País Valencià, que organiza la Comissió 9 d'Octubre, apelará a la "dignidad, unidad y resistencia" del pueblo valenciano, en un momento marcado por el aniversario de la dana del 29 de octubre, y denunciará los "ataque" del Consell a derechos como el lingüístico.

La Comissió ha presentado este jueves el cartel oficial de la marcha unitaria, que tiene como lema este año "País Valencià: terra i dignitat" y muestra un perfil de la Comunitat, simbolizando "nuestra tierra", y un puño en alto indicando la "dignidad, unidad y resistencia".

La manifestación saldrá de la plaza de San Agustín de València a las 18.00 horas, según ha informado la organización.

La marcha denunciará también la "carencia de políticas de adaptación a los efectos del cambio climático"; el "ataque a la valencianidad histórica de la ciudad de Alicante y el cambio de nombre de la ciudad de València" impulsado por PP y Vox para "invisibilizar el valenciano y deslegitimar los consensos estatutarios".

La Comissió reclama asimismo al actual Gobierno de la Generalitat un cambio "inmediato" de sus políticas para asegurar la calidad de los servicios públicos; plantear soluciones "efectivas" a la problemática de la vivienda; potenciar alternativas ocupacionales sostenibles; poner en valor el patrimonio agrícola y reivindicar los derechos de los agricultores..

"Nuestra sociedad merece un Gobierno implicado en la erradicación de la violencia machista, que avance en derechos de las personas LGTBIQ+ y trabaje en la integración de las personas inmigrantes", añade, y para poner en marcha estas acciones exige una financiación justa por parte del Gobierno español.

Territorio y sociedad valenciana

El lema de este año, añade, "alude al territorio y a la sociedad valenciana, a las personas que vivimos y participamos del País Valenciano".

La defensa de un territorio frente a la "especulación" y a una tierra que salvaguardar de la especulación.

También hace un llamamiento a la "dignidad del pueblo valenciano, que ha sido un año más pisada e ignorada de la manera más cruel, haciéndose patente especialmente en el maltrato desde el Gobierno de la Generalitat que han recibido las víctimas de la dana del 29 de octubre".

Las organizaciones que conforman la Comissió 9 d'Octubre han presentado alegaciones en las que reclaman que se mantenga la denominación en valenciano de la ciudad de València, "como determina la normativa lingüística vigente", e insisten en que "defenderán cada ataque a la lengua de manera unitaria" y lucharán por "hablar, pensar y vivir en valenciano".

La Comissió 9 d'Octubre está integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, ERPV, EUPV, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem i la Societat Coral el Micalet.