Mazón anuncia un centro de salud mental para víctimas de la dana y mujeres y menores vulnerables

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participado este miércoles en el encuentro sobre salud mental organizado por Levante-EMV en el marco del Foro de la Reconstrucción que impulsa este diario para abordar el avance de la recuperación de la dana del pasado 29 de octubre desde diferentes ámbitos y prismas.

Junto a Mazón y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, también han intervenido el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez; el jefe del Servicio de Psiquiatría Hospital Dr. Peset, José María Martínez Raga; y el jefe del Servicio de Psiquiatría de la Fe, Alberto Domínguez. Asimismo, han asistido otros miembros del Consell como José Antonio Rovira y Nuria Martínez, titulares de Educación y Justicia, respectivamente.

El president ha sido el encargado de abrir la cita, incidiendo en la relevancia de la salud mental en el contexto postriada. Mazón ha destacado que aunque el "golpe ha sido durísimo", ha cogido a la Generalitat "con los deberes hechos" en esta materia, que "ya era una prioridad" antes de la dana.

Gracias entre otras cosas, ha expuesto, al plan de salud mental aprobado semanas antes del 29-O y dotado con 750 millones de euros. "Gracias a él, la capacidad de respuesta de la Generalitat se incrementó para atender con recursos reales las consecuencias en salud mental de las personas afectadas por la riada, que aún perduran".

Centro de atención al trauma en 2026

De cara a futuro, Mazón ha anunciado la creación de un "centro de referencia en atención al trauma psicológico" para "finales de 2026" que atenderá "no sólo a los afectados por las riadas sino también a personas con traumas más complejos, como mujeres maltratadas o menores víctimas de abusos sexuales". El centro se ubicará en la provincia de Valencia, en un municipio todavía por decidir pues, según fuentes de la Generalitat, ahora mismo hay conversaciones abiertas con diversos alcaldes interesados en el proyecto.

El dirigente popular ha incidido a lo largo de su discurso en la importancia de la salud mental en el proceso de reconstrucción, ya que "los bienes dañados se deben recuperar para quien va a utilizarlos de nuevo, que son las personas". Lo que ha llamado la "recuperación moral", que "se consigue cuando nos sentimos seguros".

Así, ha destacado que "más importante que reconstruir un puente es curar un trauma", y, citando a Julio Cortázar y la frase que a él se le atribuye, "un puente es un hombre cruzando un puente", ha insistido en que son las personas las que dan sentido a la reconstrucción. "Para que lo que se está reconstruyendo tenga sentido, las personas deben tener tranquilidad, seguridad y confianza".

Mazón ha defendido que todo este esfuerzo "ha venido para quedarse", ya que la "reconstrucción exige un esfuerzo aun mayor en salud mental". Por eso, ha anunciado también la "próxima apertura de hospitales de día para adultos e infancia y adolescencia" en las zonas dana, y ha recordado la reciente aprobación del servicio de prevención al suicidio con seguimiento proactivo 24 horas.

Mejoras de equipamientos

El president también ha adelantado que la Generalitat acometerá la mejora de las instalaciones de Salud Mental de los hospitales que dan asistencia a las áreas afectadas por las riadas, con la puesta en marcha de nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital General de Valencia, o la Unidad de Hospitalización para la Infancia y la Adolescencia del Hospital Doctor Peset.

Asimismo, ha señalado la próxima apertura de hospitales de día, tanto para adultos como para la infancia y adolescencia, en los departamentos afectados por las riadas, una vez se concluya el proceso de licitación pública que ya está en marcha y ha adelantado la suscripción de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunitat Valenciana, “para financiar los equipos de apoyo psicosocial que ya están trabajando en los municipios afectados por las riadas”.

Aumento de plantilla

Asimismo, Mazón ha destacado el incremento de "200 puestos de salud mental" acometido también un mes antes de la dana, que posteriormente ha tenido continuidad con la incorporación de otras 431 nuevas plazas, 111 de ellas en los departamentos de salud afectados por la dana. "En suma -ha resumido-, un aumento del 60 % y un 74 % más que en los ocho años anteriores", ha subrayado el president.

"No pensábamos ni queríamos que el recién nacido plan tuviera que lidiar con el mayor reto de salud mental en la historia reciente de España", ha indicado el jefe del Consell, quien ha detallado también la actuación desplegada por la Generalitat desde los días inmediatamente posteriores a la tragedia, cuando apenas se podía acceder a la zona cero.

Ya el 2 de noviembre, ha recordado Mazón, se desplegaron 124 profesionales en los municipios más afectados. Casi en paralelo se abrió un centro de atención en Feria Valenciana, a lo que se añadieron siete unidades de atención al trauma en varios departamentos afectados. En total se han atendido a 2.000 personas, ha destacado el dirigente popular.