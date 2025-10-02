El mensaje ES-Alert y la tormenta que asoma

La distancia de varios días respecto a las lluvias torrenciales que azotaron a varias comunidades mediterráneas permite hacer ya reflexiones sosegadas. La primera es que este evento, afortunadamente, no pasará a la historia en la Comunidad Valenciana. Sí será recordado por los vecinos de Cullera, donde uno de los chaparrones dejó decenas de litros en cuestión de minutos convirtiendo las calles en caudalosos ríos. También llovió con fuerza en Aldaia o en Torrevieja, hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en media hora, lo que sumergió el asfalto en agua y lodo durante algunos minutos sin dejar incidencias desmesuradas. No más de las que suelen haber cuando la lluvia intensa se desploma de los cumulonimbos otoñales.

En Aragón, destacó la ciudad de Zaragoza por un diluvio que en apenas una hora descargó cerca de 83 l/m2, veinte de ellos en diez minutos según la Aemet. Las tormentas descargaron allí con intensidad torrencial, aunque sin alcanzar las cotas de Ibiza, que ha sido el lugar más damnificado del episodio. Las lluvias del día 30 en la isla dejaron hasta 254 l/m2 en la capital y 174 l/m2 en el aeropuerto des Codolar, cifras que supusieron un récord en esos observatorios.

Volviendo a la Comunidad Valenciana y los avisos lanzados a la población, a riesgo de parecer hoy ventajista, creo que se volvió a sobredimensionar la situación. No me refiero a los activados por la Aemet, que considero acertados, además esto es algo que se puede constatar de forma objetiva porque los umbrales del aviso rojo se superaron. Hablo del famoso ES-Alert.

La portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, aseguró el martes que el mensaje cumplió con su cometido de prevenir con anticipación. Yo creo que se pasaron tres pueblos. Cuando los móviles comenzaron a sonar como pequeños diablos, me enfadé mucho y lancé algunos improperios para sorpresa de mi familia, que ya estaba sobresaltada. Tengo testigos. Usar esta herramienta horas antes de que empiece a llover y con la incertidumbre que deparan este tipo de episodios meteorológicos corre el riesgo de banalizar su cometido.

En la catástrofe del 29 de octubre se pudo enviar varias horas antes, cuando la tormenta comenzó a crecer y a descargar la lluvia con saña de buena mañana, confirmando las previsiones. Ese es el momento exacto, el nowcasting debe evidenciar que de verdad hay una catástrofe inminente. Lanzar el mensaje cuando las nubes aún no han comenzado a crecer genera una alarma innecesaria que corre mucho riesgo de no verse correspondida. La ciudadanía ya tiene que saber cómo actuar con un aviso rojo sin ese refuerzo, que debe llegar después, como digo, ante verdaderos indicios de que el riesgo comienza a consumarse.

Ese mensaje tan precoz creo que evidencia dos problemas fundamentales: que no se ha establecido un protocolo claro para la población en caso de aviso rojo y que continúan las tiranteces entre los diferentes actores, Generalitat, Protección Civil y la Aemet. Deben de volver a confiar unos en los otros, porque si algo falló hace un año fue la comunicación, y las consecuencias de aquello no pueden pasar por prescindir una vez más de ella.