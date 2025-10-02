El PSPV pierde la institucionalidad al acusar a Mazón de 'ensuciar' la procesión cívica del Nou d'Octubre

Al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, no le ha gustado el anuncio de Carlos Mazón de que acudirá a la procesión cívica del Nou d'Octubre que recorre las calles del centro de València. Pese a que es tradición institucional que el 'president' de la Generalitat acuda, la situación anómala del jefe del Consell tras la riada del 29 de octubre de 2024 le ha servido al número tres de la ejecutiva de Diana Morant para criticar su asistencia después de que el PSPV denunciara que no ha acudido ni a las Fallas, ni a la Santa Faz, ni a los Moros y Cristianos de Alcoi, entre otras fiestas.

"Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente", ha escrito este jueves en sus redes sociales Mascarell compartiendo la noticia de la asistencia de Mazón al acto. Así, añade: "Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia". El mensaje puede sonar a llamamiento a la protesta cuando una de las dudas en torno al próximo Día de la Comunitat Valenciana está en la seguridad del 'president' ante posibles disturbios.

Cruce con la diputada Mar Galcerán

El mensaje enviado por Mascarell ha desatado una polémica en redes que se ha visto intensificada en las respuestas. Una de ellas es de la diputada del PP en las Corts Mar Galcerán. "Tiene la boca muy sucia, yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice", le ha contestado la 'popular', primera parlamentaria con síndrome de Down de España. Ante ello, Mascarell le ha replicado: "Y usted la mente".

Minutos después, cuando la polémica ya había saltado hasta el pleno de las Corts, el dirigente socialista ha pedido perdón en X. "Lo siento. No lo sabía en absoluto", ha indicado al tiempo que ha añadido que el sentido de su mensaje anterior "es todo lo que la derecha está vertiendo últimamente contra quien piensa diferente". Es decir, que las palabras no tenían que ver con que tuviera síndrome de Down. También borró el mensaje.

Antes de esa petición de perdón la polémica había saltado al pleno de las Corts. Ahí, en su primera respuesta al síndic del PSPV, Carlos Mazón ha criticado que el secretario de Organización haya "acusado a la única diputada de España con síndrome de Down de tener la mente sucia". "¿Ratifica o no esas palabras?", le ha preguntado a José Muñoz, portavoz socialista, mientras la bancada del PP aplaudía durante medio minuto a Mar Galcerán, presente en su escaño.