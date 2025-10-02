Plan de choque para resolver los 5.000 expedientes de quienes fallecieron sin cobrar la Dependencia

Cuando una persona fallece esperando la ayuda a la Dependencia, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tiene la obligación de resolver estos expedientes, que se tramitan por la vía de la "responsabilidad patrimonial". La Administración lleva un retraso de cinco años y desde la conselleria acusan al Botànic de ser los "culpables" de esta "herencia" que ahora están centrados en resolver.

Así, la Conselleria de Servicios Sociales ha implementado un plan de choque "para agilizar estos expedientes, tarea ardua y farragosa, pues se trata de revisar la documentación y proceder en su caso al archivo o tramitación de expedientes, lo que ha permitido acelerar la resolución de expedientes de forma exponencial", explican fuentes de la conselleria. Y añaden: "El acumulado desbordante del Botànic que en 8 años los situó en más de 12.000, se ha reducido a menos de la mitad en tan solo dos años, con 5.153 expedientes abiertos, lo que supone una reducción del 57% en tiempo récord".

Expedientes complejos

Desde la Conselleria, además, explican que estos expedientes "son complejos". "Requieren mucha información, acuerdo de los herederos y mucha labor administrativa, y es por ello que quedan expedientes abiertos de años anteriores en los que se ha requerido información y al mismo tiempo se avanza también en expedientes actuales, de estos últimos años. De esta forma, se prioriza los más antiguos que quedaron paralizados en las legislaturas anteriores por no destinar los recursos necesarios y en paralelo también se trabaja con los expedientes más actuales", recalcan.

Hasta la llegada del Botànic, cuando una persona fallecía sin recibir la ayuda a la Dependencia que había solicitado su familia debía reclamar la responsabilidad patrimonial a la Administración, y debía hacerlo en un plazo concreto (un año). Sin embargo, a partir de 2017 este trámite "se realiza de oficio" por cambios introducidos por un gobierno que, sin embargo, "no destinaba una partida presupuestaria al pago de estos expedientes por lo que no se resolvían y se acumulaban. Estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante ese pufo porque ahí había 12.000 expedientes y ahora hay 5.000".