El PP visibiliza en las Corts el giro de Feijóo sobre inmigración

La hoja se firmó en Murcia el domingo y este miércoles ha cruzado las puertas del Palau dels Borja donde está la sede de las Corts. La vida orgánica de los partidos acaba teniendo su traslación en su actividad parlamentaria y se ha visto con el PP y la inmigración. Quizás la formación hubiera apoyado igual la moción de Vox sin el cónclave del fin de semana, no se sabe, es una especulación frente a la realidad de que una vez rubricado el giro de Alberto Núñez Feijóo en la materia, los 'populares' se han alineado con las peticiones de los 'voxistas' en el parlamento valenciano.

El PP ha anunciado este miércoles su apoyo a la moción de Vox de "fiscalizar el coste de la inmigración ilegal". En concreto, se emplaza a la Sindicatura de Comptes a realizar un informe sobre todo el gasto directo e indirecto "destinado a la inmigración ilegal" realizado al menos desde 2015, una exigencia que ha ido acompañada de la retórica ultra de los voxistas de vincular migración y delincuencia y que el PP no ha censurado. Al contrario, se ha sumado a hablar de la inmigración "descontrolada" como "una de las principales fuentes de desigualdad y desconfianza social".

"Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero", ha defendido Lucía Peral, del PP, mostrando el apoyo a la medida. El anuncio de este respaldo se materializará este jueves en la pantalla de votaciones, contrasta con el rechazo que la formación había dado a la propuesta de resolución de Vox sobre este tema. Si bien es cierto, en esta, los de Santiago Abascal iban más allá y exigían establecer la "prioridad nacional" para el reparto de ayudas así como llevar a cabo la expulsión de todas las personas en situación migratoria irregular.

La diputada del PP, Lucía Peral, interviene en las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Y sea porque la propuesta les convencía de siempre o ha sido la nueva vía abierta en Murcia, el giro de Feijóo no ha pasado desprevenido para Vox en el debate. De hecho, su portavoz adjunta, Ana Vega, ha dado la "bienvenida" a las propuestas del PP en contra de la "inmigración ilegal" porque "cuando copian, aciertan", en alusión al "visado por puntos" planteado por Feijóo. "Ahora que nos están copiando en nuestras iniciativas sobre inmigración habrá que darles la enhorabuena, porque cuando nos copian a Vox hay que decir que el Partido Popular acierta, así que enhorabuena y bienvenidos al sentido común", ha dicho la diputada de Vox al PP.

"Discurso rancio"

La coincidencia de PP y Vox en inmigración en realidad no es nueva. Ya se vio durante el trámite parlamentario para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de este año. Primer fue de palabra, con la intervención de Carlos Mazón en las Corts asumiendo el ideario voxista y tomando las referencias de los ultras contra los "inmigrantes ilegales" o vinculando a estos cuestiones de delincuencia. Después, llegó con cambios normativos, vía ley de Acompañamiento, para dificultar la recepción de ayudas a migrantes sin residencia. Por último fue el apartado económico, vía presupuestos, para, entre otros asuntos, impulsar la devolución de menores migrantes.

La propuesta de Vox que logrará el aval de sus exsocios del Consell no tuvo la misma reacción en la bancada de la izquierda. Más bien, la contraria. PSPV y Compromís han cargado duramente con la medida de los voxistas (todavía no sabían que el PP votará a favor). "Es un discurso rancio, de criminzalización, peligroso e irresponsable", ha afeado la diputada socialista, Yaissel Sánchez, que se preguntó, dando la vuelta a la petición de Vox, "cuánto cuesta y costaría el racismo institucional" que promueve Vox. "Qué beatos sois y qué malos sois por dentro; sois cómplices de uno de los delitos más criminales que hay en el mundo: el racismo", ha criticado el diputado de Compromís, Francesc Roig.