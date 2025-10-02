Colapso de tráfico en el área metropolitana: Más de 51 kilómetros de retenciones

Tres accidentes complican especialmente la circulación esta mañana en el área metropolitana de València. Los siniestros han tenido lugar a primera hora y han ocasionado importantes retenciones en las vías afectadas, sumando un total de casi 14 kilómetros, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los accidentes, de los que por ahora se desconoce si han provocado o no daños personales, han ocurrido en la A-7, la A-3 y la CV-36. Pero, además de estas vías, a las 8.15 horas eran muchas otras carreteras del entorno de la ciudad de València las que sufrían importantes problemas de circulación debido al gran volumen de vehículos que soportaban a esas horas.

Las carreteras con problemas

Las carreteras donde a las 8.15 horas de hoy jueves, 2 de octubre, se registran retenciones son, según información de la DGT, las siguientes: