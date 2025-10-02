Colapso de tráfico en el área metropolitana: Más de 51 kilómetros de retenciones
Tres accidentes complican la circulación en la A-7, la A-3 y la CV-36
Son muchas las carreteras que sufren atascos esta mañana en el entorno de València
Tres accidentes complican especialmente la circulación esta mañana en el área metropolitana de València. Los siniestros han tenido lugar a primera hora y han ocasionado importantes retenciones en las vías afectadas, sumando un total de casi 14 kilómetros, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los accidentes, de los que por ahora se desconoce si han provocado o no daños personales, han ocurrido en la A-7, la A-3 y la CV-36. Pero, además de estas vías, a las 8.15 horas eran muchas otras carreteras del entorno de la ciudad de València las que sufrían importantes problemas de circulación debido al gran volumen de vehículos que soportaban a esas horas.
Las carreteras con problemas
Las carreteras donde a las 8.15 horas de hoy jueves, 2 de octubre, se registran retenciones son, según información de la DGT, las siguientes:
- A-7: Un siniestro está dejando 7 kilómetros de retenciones entre El Collado y Pai i Capellans, en sentido hacia Alicante
- A-7: Cuatro kilómetros de retenciones entre Mas del Jutge (Torrent) y Pai i Capellans, en sentido hacia Barcelona
- A-7: Seis kilómetros de tráfico lento entre el Baró y Cruz de Gracia, en sentido Alicante
- A-7: Circulación irregular en 4,5 kilómetros entre La Cañada (Paterna) y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona
- A-3: Más de 4,5 kilómetros de atasco por un accidente. Las retenciones están entre Chiva y Ventas del Poyo en sentido hacia la A-7
- V-30: Dos kilómetros de circulación irregular en Paterna y sentido Puerto
- V-30: Cinco kilómetros de atasco entre Horno de Alcedo y Mislata, sentido hacia la A-7
- V-31: Retenciones de 8 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo, en sentido hacia València
- V-31: Un kilómetro de tráfico lento en Horno de Alcedo, hacia Alicante
- V-21: Dos kilómetros de atasco entre Alboraia y València, en sentido hacia la capital del Túria
- CV-35: Dos kilómetros de circulación irregular entre La Coma (Paterna) y Burjassot, en sentido hacia València
- CV-35: Un kilómetro de atasco en la vía de servicio de Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-36: Cuatro kilómetros de retenciones entre Picanya y Horno de Alcedo, sentido València
- CV-33: Dos kilómetros de tráfico lentro entre Mas del Jutge (Torrent) y Picanya, hacia la CV-36
- CV-33: Un kilómetro de atasco entre Torrent y Picanya, sentido hacia València
- CV-30: Más de 2 kilómetros de circulación irregular entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, hacia la V-30
- CV-31: Un kilómetro entre Terramelar y Benimàmet-Beniferri, en sentido hacia el puerto
