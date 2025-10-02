València clama contra el "secuestro" de la Flotilla

La plaza del Ayuntamiento de València se ha llenado este jueves por la tarde para protestar contra el "secuestro" de la Flotilla Global Sumud, bloqueada el miércoles a 70 millas náuticas de las costas de Gaza. Entre gritos de "Palestina lliure" y banderas con el rojo, el blanco, el verde y el negro miles de personas se han concentrado frente al edificio consistorial para clamar contra el fin de los bombardeos y reclamar la liberación de los activistas retenidos por Israel.

Concentración en la plaza del Ayuntamiento por la liberación de los activistas secuestrados anoche en la Flotilla / Diego Aitor San José

"Israel ha atacado a activistas pacíficos de todo el planeta que sin armas ibtebtaron abrir un corredor humanitario y reclamaban el fin del genocidio y el bloqueo, estas deberían ser las tareas de los gobiernos", ha señalado el manifiesto leído en el que se ha recordado a los cuatro valencianos detenidos por Israel. "Estamos con vosotros, no nos pararán, Palestina vencerá", han señalado en el parlamento.

En la concentración se ha celebrado un minuto de silencio por Gaza y le han pedido al Gobierno de España que exija la liberación de los activistas "secuestrados". También se han reclamado "sanciones" contra el Estado de Israel al considerarlas la mejor forma de debilitar el "sistema de apartheid".

La concentración celebrada este jueves frente al Ayuntamiento de València es la protesta número 35 convocada en el Cap i Casal desde que comenzaran los ataques israelíes a la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023.