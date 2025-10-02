Vox se salta su tregua al Consell y le afea la gestión del metro: "El servicio es de pésima calidad"

Las relaciones entre el Consell y Vox han funcionado con relativa calma en los últimos meses. Pese a ser formalmente oposición y la compleja situación en la que se encuentran algunos de sus cargos, como el 'president' Carlos Mazón o la vicepresidenta Susana Camarero, en foco de la izquierda por su gestión de la dana, los voxistas han mostrado su apoyo constante al Ejecutivo autonómico, aprobación de presupuestos mediante, con una tregua que ha evitado cualquier tipo de ataques que, este jueves, por un momento, ha desaparecido.

No es que haya sido un gran bombardeo dialéctico ni que vayan a saltar por los aires todos los puentes que se han ido labrando entre ambas formaciones, pero sí que ha sido un toque de atención. La avería en cuestión a esta conexión ha sido el funcionamiento en Metrovalencia, un transporte de competencia exclusivamente autonómica y con el que Vox ha cargado en el pleno de las Corts lamentando el "cúmulo incesante" de averías y los "retrasos generalizados" que hacen que el servicio sea "de pésima calidad" y vuelven la situación "totalmente insostenible".

El encargado del reproche ha sido el diputado Miguel Pascual que en su intervención ha resaltado que el pasado 22 de septiembre Metrovalencia se sumó a la Semana Europea de Movilidad y lo "celebró con retrasos generalizados". "¿Cree que esto es normal?", ha preguntado al conseller responsable, Vicent Martínez Mus. Y ha lamentado que, a consecuencia de todo ello, los usuarios de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) "han tenido que buscarse sistemas de transporte alternativos ante el cúmulo incesante de incidentes que se están produciendo".

Culpa al Botànic

La crítica de Vox ha sido en el turno de preguntas orales de la sesión de control, cuando ya la expectación baja considerablemente, por lo que no se ha buscado darle especial relevancia al golpe al Consell. Tampoco ha sido un reproche duro que enmiende toda la labor de ese departamento o incluso que censurara la acción del conseller. No obstante, apuntado queda el aviso dado por Vox que hasta ahora si había criticado algo era al PP en cuestiones puntuales como el valenciano o la inmigración, pero había dejado al margen al Gobierno valenciano.

El conseller de Infraestructuras, Vicent Martínez Mus, explica las incidencias en Metrovalencia. / José Cuéllar/Corts

Sin puentes volados, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha vinculado las numerosas incidencias sufridas recientemente por Metrovalencia a la falta de una "planificación real en materia de infraestructuras y mantenimiento" y de mejoras en la red durante la etapa del anterior gobierno del Botànic, enemigo común con Vox. Según ha sostenido, el hecho de haber estado "ocho años sin actuaciones" en este sentido generan ahora "una obsolescencia que nos está dando problemas".

Martínez Mus ha indicado que con el "simple y normal uso del servicio pueden darse diferentes incidencias" como las que ha relatado, y ha asegurado que algunas "son evitables, otras no". En este sentido, ha apuntado que casos como la caída de árboles sobre la vía o incendios ajenos tienen "poco que ver" con el funcionamiento de FGV. "Desgraciadamente, algunas son muy habituales, otras menos y con distintas causas", ha agregado.

Caída en la red

Dicho esto, ha expuesto que, en los últimos meses, FGV ha sufrido "una caída de la red eléctrica" como la ocurrida el pasado 28 de abril "en toda España", una situación "insólita en todo el país que sorprendió a administraciones y ciudadanos". "Ese es un motivo obvio de afección grave a toda la red", ha esgrimido, al tiempo que ha reconocido que ese día fue una situación "crítica", porque "el corte fue inmediato y hubo gente que se quedó atrapada en los trenes".

No obstante, ha asegurado que la "gran incidencia" que ha afectado en los últimos meses a Metrovalencia es la dana del 29 de octubre del pasado año. Sobre esta cuestión, ha valorado que la Generalitat ha "acelerado mucho" desde entonces la recuperación todo lo posible" con la finalidad de poder prestar servicio a los 350.000 usuarios que diariamente utilizan la red y que a día de hoy "siguen creciendo y no han dejado todavía, espero que no lo hagan, de confiar en FGV".