Las Corts 'congela' la comisión de la dana hasta el aniversario: solo una sesión más y sin las víctimas

La comisión de investigación de la dana iba a reunirse este pasado martes en las Corts. Había hasta siete comparecientes citados: seis expertos en ingeniería y un séptimo, también ingeniero de Caminos, pero que era por su cargo como presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, el temporal de inicios de semana, alerta roja incluida, no solo ha sumado otro retraso a la comisión sino que ha provocado que por primera vez los miembros de la comisión tengan fijadas tres sesiones hasta, al menos, diciembre.

Y aunque sigue sin haber noticias de comparecencia de las víctimas y aparece en el horizonte una visita a una infraestructura, lo que queda claro es que solo se celebrará una sesión de la comisión más antes del aniversario de la dana. Así, al 29 de octubre, la comisión del parlamento valenciano llegará con un balance de cinco sesiones celebradas desde que se aprobara en noviembre en el pleno, incluida la de su propia constitución y con solo dos dedicadas a escuchar comparecencias y en ningún caso a afectados.

La Mesa de la comisión, encargada de la dirección de los trabajos, se reunió este jueves tras el pleno de las Corts y fijó los próximos pasos de una investigación que no termina de arrancar. Constituida en enero, solo se ha celebrado una sesión con comparecientes, en julio. Fueron peritos expertos en obras hidráulicas, una clase de ingeniería que se repetirá el próximo 14 de octubre, la única antes del próximo 29 de octubre. Será ahí cuando se recupere la sesión que no se pudo hacer el martes y donde se llamará a los mismos comparecientes... salvo a uno: Miguel Polo.

La diputada del PSPV, Alicia Andújar, con la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, de Vox, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

El presidente de la CHJ ya excusó su asistencia para la convocatoria de inicios de semana justificando que las Corts no tiene competencias sobre el organismo de cuenca, motivo por el que en esta ocasión la mesa de la comisión, bajo la presidencia de Vox y la vicepresidencia del PP, no lo ha incluido en el próximo orden del día. Sí que lo ha hecho con los ingenieros ya convocados pese a que tres de ellos dijeron que no podían acudir, no obstante, era un asunto más coyuntural que estructural.

Posible visita

Estas comparecencias supondrán retomar el pulso a la comisión que tendrá su siguiente cita el 11 de noviembre, siempre y cuando no haya presupuestos esa semana, que trastocaría la agenda. Para ese día se desconoce quién será llamado a intervenir. Es algo que no se ha acordado en la reunión de la Mesa de este jueves. Si PP y Vox, con mayoría, toman la misma línea que en el Senado serán de nuevo expertos en ingeniería los que tomen el protagonismo mientras que la izquierda reclama turno para las asociaciones de víctimas.

Más novedosa es la previsible tercera sesión de la comisión de este curso. Está prevista para el 27 de noviembre y la idea es realizar alguna visita. Todavía no se ha precisado adónde, si sería a un núcleo urbano afectado, si sería a varios o si se concretaría en alguna infraestructura destacada, desde presas como Buseo y Forata hasta algún tramo del barranco del Poyo, pero la previsión es que la sesión salga de los muros del Palau dels Borja del centro de València para pisar zona cero.

La última fecha que se ha quedado fijada en el calendario de la comisión es el 10 de diciembre, de nuevo, sin aclaración sobre cuál será el objeto, y sobre todo los sujetos, de esta sesión. Tampoco se sabe si esta será la última comisión del año, algo que dependerá de lo que se pacte en la comisión donde PP y Vox tienen mayoría; pero lo que sí que queda claro es que antes del aniversario de la dana solo habrá una sesión más y será sin las víctimas.