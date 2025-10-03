Un estudio de la UPV concluye que los jóvenes de la zona cero de la dana no supieron cómo actuar el 29-O

El 100 % de jóvenes residentes en la zona cero de la dana no supieron cómo actuar cuando comenzaron las inundaciones el 29-O, aunque el 45 % tenía información y conocimiento sobre este tipo de fenómenos meteorológicos. Esta es la principal conclusión de un estudio, realizado por el instituto Ingenio de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se presentó este jueves durante el taller “Desastres naturales y ciencias sociales”, organizado por la Cátedra de Especialización Inteligente de la universidad.

El estudio se ha realizado entrevistado a un total de 99 familia y a 38 jóvenes, con cuya información se ha podido determinar que "a los adolescentes se les ha dado conocimientos teóricos de qué es una DANA -, afirma la investigadora Adela García-Aracil-, pero no saben qué hacer y no se sienten preparados ante estos desastres”. Otra de sus conclusiones es que más del 70% de los jóvenes encuestados aseguran que les gustaría recibir más talleres sobre gestión emocional ante desastres como la dana.

Jornada sobre desastres naturales

El taller celebrado ha desgranado las problemáticas sociales, ciudadanas y territoriales derivadas de la dana que afectó a los municipios de l’Horta Sud de la Comunitat Valenciana hace un año, así como de otros desastres como la Covid o la guerra en Ucrania, con la participación de personal académico de diferentes universidades. "Es importantísimo tener en cuenta la base científica de cara a estos desastres", expresó el investigador del CSIC-UPV y organizador del encuentro Daniel Beunza.

En las jornadas, se hablado de los problemas adicionales de la población inmigrante, con la participación de Fernando Esteban, investigación del Departamento de Sociología de la Universitat de València; la desigualdad entre hombres y mujeres, abordada por Ana Marrades, de la Facultad de Derecho de la UV; o del papel de los bulos en situaciones de emergencia, con una conferencia de Joan Romero, del Departamento de Geografía de la UV.

Adela García, una de las investigadoras del estudio de la UPV sobre jóvenes y dana. / UPV

Otros participantes han sido Sergio Palencia, del Departamento de Urbanismo de la UPV, quien ha planteado nuevas realidades de planificación que afectan a las zonas inundables; Ernest García, del Departamento de Sociología de la Universitat de València, en el que demuestra que los debates de la sociología valenciana de los años 70 sobre el desordenamiento del territorio y la descentralizacion incompleta explican muchas de las vulnerabilidades y problemas generados; o Alberto Corsín, antropólogo social por la Univesidad de Oxford e investigador científico del Departamento de Antropología del CSIC, que ha desglosado un estudio que analiza el impacto de la pandemia del covid en la ciudad de Madrid, cómo la solidaridad barrial y la experimentación vecinal dieron luz a un urbanismo impredecible y qué aprendizajes se sacan de aquella catástrofe de cara a la dana.