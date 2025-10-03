Preparen los deseos, las oriónidas ya están surcando el cielo

Tras el fin del verano, el calendario astronómico de otoño nos reserva una de las citas estelares más fascinantes del año. El mes de octubre, conocido por albergar múltiples eventos celestes, culmina con el pico de actividad de las oriónidas, un regalo para los aficionados al cielo nocturno.

Popularmente se las conoce como estrellas fugaces, trazos de luz que son en realidad fragmentos minúsculos que se desprendieron del famoso cometa 1/P Halley en su órbita. Por si fuera poco, su última visita cercana a la Tierra ocurrió en 1986, lo que añade un toque histórico para quienes lo recuerden.

El fenómeno ocurre anualmente, con la Tierra cruzando la estela de escombros del cometa entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre. Al entrar en contacto con nuestra atmósfera a una velocidad impensable, estas partículas se desintegran, generando los brillantes y rápidos meteoros que admiramos. Su velocidad es notablemente alta debido a que orbitan en dirección opuesta al movimiento de la Tierra.

El nombre de oriónidas proviene de su radiante, el punto en el cielo del que parecen emanar, que se encuentra en la icónica constelación de Orión.

Los expertos señalan que el mejor momento para la observación será la noche del 20 al 21 de octubre, cuando la lluvia alcanzará su punto máximo. Las previsiones indican una tasa de meteoros que puede oscilar entre los 15 y 70 meteoros por hora en condiciones ideales, lo que las convierte en un espectáculo de intensidad moderada a fuerte.

La gran noticia de estos días es que este pico coincidirá con la luna nueva el 21 de octubre, garantizando un cielo oscuro y óptimo para apreciar hasta los destellos más débiles.

Para disfrutar al máximo solo se necesita estar lejos de la contaminación lumínica de la ciudad.

Un mirador, una montaña o un punto con el horizonte despejado hacia el este serán lugares perfectos. Lo único, hay que acostumbrar la vista, por lo que llegar con antelación y adaptarse a la oscuridad es un factor clave.

¿Ustedes van a ir a cazarlas?