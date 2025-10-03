Los docentes rechazan que deban enviar la alerta al ser más trabajo

La Conselleria de Educación presentó ayer a los sindicatos el borrador del nuevo protocolo de actuación en los centros educativos en caso de emergencias meteorológicas, en el que se está trabajando desde hace meses, y en el que plantea que los directores y directoras se encarguen de los avisos en las alertas, además de solicitar la limpieza a los ayuntamientos.

Ante la negociación, desde UGT Enseñanza se rechazó que esa responsabilidad caiga en los equipos directivos: «consideramos que el nuevo protocolo supone una carga y una responsabilidad añadida para el equipo directivo. Se prevé que uno de sus miembros tenga que asumir la gestión de los avisos en caso de alerta roja por lluvias, y además se obliga las direcciones a solicitar cada año a los ayuntamientos la limpieza de las canalizaciones, lo cual representa una tarea extra que no los corresponde».

Asimismo apuntan que «tampoco» comparten que se utilice el teléfono móvil personal para realizar comunicaciones oficiales, puesto que «tienen que garantizarse con medios institucionales».

El sindicato mayoritario, STEPV, trasladó a la conselleria una serie de «propuestas de mejora» al protocolo, entre ellas crear la figura de coordinación de riesgos laborales del centro, que contaría con horas de dedicación, para evitar más volumen de trabajo a las direcciones.