Una dorsal anticiclónica marca el tiempo este fin de semana en Valencia

El primer fin de semana de octubre se espera tranquilo en cuanto a la previsión meteorológica. Este viernes las temperaturas se han mantenido elevadas en la Comunitat Valenciana, rondando los 25 grados durante toda la jornada. Los cielos se han mantenido despejados aunque con presencia de algunas nubes en varios puntos del mapa.

En las próximas jornadas se espera estabilidad debido a la llegada de una dorsal anticiclónica que avanzará desde el oeste. El cielo se mantendrá parcialmente despejado con presencia de nubes altas que se harán notar con cielos más cubiertos en algunas comarcas.

El tiempo el fin de semana

El sábado se espera que continúe brillando el sol aunque con presencia de nubes altas. Las máximas subirán alcanzando los 30 grados en algunas comarcas del interior, ejemplo de ello son los 31 grados que se esperan en Ontinyent, Xàtiva o Cofrentes.

El domingo volverán a descender ligeramente las temperaturas y aumentará la humedad. De hecho, se espera que caigan ligeras precipitaciones de cara a la noche, con un 65% de probabilidad en València, que aumenta al 95% de probabilidad en la zona de Gandia.