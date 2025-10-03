Emergencias envía a la jueza de la dana la llamada a la Aemet que se filtró manipulada: "De las 3 de la tarde empieza lo peor hasta las 6"

La Conselleria de Emergencias ha remitido finalmente a la jueza de la dana un informe que incluye la llamada que realizó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que se filtró, manipulada, el pasado 12 de febrero. Una filtración que investiga un juzgado de Llíria tras la denuncia presentada por la entidad estatal. La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha tenido que reclamar en dos ocasiones esta información.

Primer informe sin la llamada filtrada

El 5 de septiembre la Conselleria de Emergencias remitió a la jueza "la relación de las llamadas realizadas desde la sala de Emergencias de la Generalitat a los organismos con competencias para el seguimiento del impacto de las lluvias y comportamiento de cauces". La magistrada había reclamado a la Conselleria de Emergencias que informara sobre "las rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores realizadas el día 29 de octubre con objeto de conseguir información sobre la intensidad y lugar donde se estaban produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles de los cauces". Pero entre las llamadas facilitadas a la magistrada de la dana no estaba la llamada filtrada, como contó Levante-EMV.

"Sólo llamadas salientes"

La subdirección general de Emergencias (en un informe suscrito por una funcionaria, pero no por el subdirector general, Jorge Suárez, pendiente de declarar como testigo) explicaba en este informe notificado el 5 de septiembre que aportaba la transcripción sólo de "llamadas salientes" porque las entrantes no podía identificarlas por "una incidencia de la operadora de telefonía". Desde Presidencia de la Generalitat aseguraron a Levante-EMV el 6 de septiembre que "el requerimiento de la jueza era de las llamadas de Emergencias a la Aemet, y no al revés. Por tanto, la famosa llamada no puede ni debe estar en ese informe de la subdirección General de Emergencias".

Identificar a personas que solicitaron predicciones a muy corto plazo

Dos semanas después, la magistrada requirió a Emergencias que "identificara a las personas del Centro de Coordinación y Emergencias que solicitaron a Aemet ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer su evolución", según el escrito recibido en la conselleria el 19 de septiembre. Casi dos semanas después, Emergencias ha remitido a la jueza la transcripción de un total de nueve llamadas de https://emergencias.gva.es/es/ a la Aemet, pero también en sentido contrario, de la Aemet a Emergencias.

El "no vamos a marearos más" sacado de contexto

Y entre estas nueve llamadas está la comunicación de la Aemet a Emergencias, con la técnica de la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias (Avsre) identificada, en la que se produce la "famosa" frase que se filtró sacada de contexto. “A ver ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. [...] Ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo a naranja, rojo...", señalaba la meteoróloga. Para acto seguido, según la transcripción de Emergencias, advertir: "Para marearos menos. Y bueno, la cosa es, pues eso, lo previsto ¿no? Las precipitaciones máximas se irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior, con una tarde más complicada en el interior norte de València".

"A las 3 empieza lo peor hasta las 6 de la tarde"

Tras varias indicaciones más, la técnica de Emergencias asiente. "Vale, entonces nos tenemos que centrar en el foco del interior norte de València". Y reclamaba una "ventana [horaria] aproximada" a la meteoróloga de la Aemet. "A las 3 de la tarde empieza lo peor como hasta allá las 6 de la tarde". A lo que después de varias frases más, la técnica de Emergencias responde: "Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias, con todos los caudales, pero bueno. Poco a poco".

Denuncia de la Aemet

Tras la filtración de esta llamada cortada, por tanto, manipulada, la presidenta de la Aemet, María José Rallo, presentó una denuncia, que investiga un juzgado de Llíria, en la que exponía que aquella conversación se produjo "en el contexto de una gestión de una emergencia y, por tanto, queda amparada por lo previsto en el citado artículo 53.3, siendo una información de carácter reservado, con la finalidad estricta de gestionar la emergencia acaecida y siendo su difusión restringida en los términos de la ley precitada".

Petición al juzgado de Llíria

La jueza de la dana decidió el 10 de septiembre recabar información del Tribunal de Instancia de Llíria que investiga la llamada manipulada entre Emergencias con Aemet. La petición al juzgado de Llíria se realizó a instancias de la acusación popular que ejerce el sindicato FTAP-CGT.