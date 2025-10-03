El Gobierno amplía el plan de empleo dana: 80 millones más para generar otros 7.500 puestos de trabajo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este viernes en València con cerca de 80 alcaldes de los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre, a quienes ha presentado la ampliación del plan de empleo aprobado poco después de la catástrofe.

Díaz ha anunciado otros 80 millones de euros para esta iniciativa, que en su primera fase se dotó con 50 millones y generó 8.000 contrataciones, y algunas modificaciones en los criterios de las ayudas. Entre las más relevantes está la inclusión de empleos más cualificados, como ingenieros o arquitectos, que era una de las principales demandas. Los ayuntamientos seguirán siendo beneficiarios, pero también se abre ahora a entidades sin ánimo de lucro y ONG. La previsión, ha señalado la ministra, es alcanzar las 7.500 altas nuevas.

Junto a la vicepresidenta y responsable de Trabajo, también han estado presentes en el encuentro con los responsables municipales la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, con quien Díaz ha sido especialmente cariñosa y ha reconocido su "entrega" y "magnífico trabajo" tras la dana, y la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez.

Yolanda Díaz y Pilar Bernabé, durante la reunión de la ministra de Trabajo con alcaldes de la zona dana de este viernes en València. / Fernando Bustamante

La número tres del Gobierno ha destacado la importancia de la autoevaluación en política para poder "corregir" aquellos puntos que no funcionan. Por eso, además de los cambios anteriores, ha asegurado que este segundo tramo del plan de empleo será más ágil. Del primero, ha añadido, se han ejecutado 35,5 millones en lo que va de año. "Tenemos que correr más porque los plazos son muy estrictos", ha añadido.

Díaz ha señalado que los alcaldes presentes en la reunión, de todos los colores políticos, han acogido la propuesta con "satisfacción".

La vicepresidenta no visitaba València desde el pasado enero, cuando se conoció ese primer plan de empleo de su ministerio. Ha querido convertir en mensaje político esos tiempos de su agenda, que según ha destacado han sido escogidos a conciencia, y ha destacado que lo "importante" es estar cuando se es "útil" y no cuando prima la foto. "Les dije que no me iba a olvidar de esta tierra, que iba a venir siempre que fuera útil. Lo importante es que acompañemos no sólo cuando está el problema ardiendo".

Elogios a la Generalitat

Díaz ha defendido en todo momento la política "que sirve para mejorar la vida de la ciudadanía", situando como ejemplos la reforma laboral, el "escudo social" de los ERTE desplegado desde la pandemia de la covid o "lo que estamos haciendo hoy aquí".

"Es la política que merece la pena, la política con mayúsculas", ha dicho la ministra, quien ha asegurado que a ella no le van a "encontrar en el ruido". "Los que lo pasan mal no necesitan ruido sino serenidad y calma", ha dicho poniendo como ejemplo la labor diaria de Bernabé y defendiendo de paso el trabajo conjunto del Gobierno en materia de reconstrucción.

Díaz ha aclarado que cuando habla de "ruido" se refiere al "PP español", que está "en manos de Vox", pero en ningún momento a la Generalitat de Carlos Mazón. Pese a las críticas reiteradas del Consell por lo que considera una falta de voluntad del Ejecutivo central para coordinarse, la vicepresidenta ha indicado que tiene una "magnífica relación" con la Generalitat: "No hago más que cooperar, no hacemos más que trabajar en servicio de esta tierra", ha destacado.