Los médicos cifran en un 90 % el seguimiento de la huelga y Sanidad habla de un 18 %

"No hemos estado tan movilizados desde el año 2006 porque somos un sector no demasiado reivindicativo y se aprovechan de ello". Así se expresaba este viernes Andrea Ballester, una de las tantas y tantos médicos que se han sumado a la huelga de facultativos convocada para hoy no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España. Sus demandas son claras y se resumen en dos. La primera es la petición de un Estatuto Marco propio diferente a la del resto de categorías profesionales sanitarias, competencia del Ministerio de Sanidad. La segunda es criticar el retraso en la implantación de las 35 horas en la sanidad pública valenciana, una medida ya existente en casi todas las comunidades autónomas, cuya competencia es de la Conselleria de Sanidad.

El paro, convocado por el sindicato CESM que solo engloba a los médicos, ha contado con un importante seguimiento, del 18 % según cifras oficiales de la Sanidad, aunque desde el sindicato explican que ha llegado a ser del 90 %. Sin embargo, la cifra es menor a la registrada en junio, cuando ya hubo un primer paro convocado; la cifra oficial fue del 29 %. Sin embargo, los servicios mínimos impuestos por Sanidad han sido bastante elevados, considerados "abusivos" por el sindicato convocante.

Lo cierto es que en la concentración frente a la Delegación del Gobierno en la plaza del Temple en València había manifestantes, pero no tantos como hace cuatro meses. Sin embargo, varios de los participantes, como Andrea, creen que nunca han estado tan movilizados o, al menos, desde hace dos décadas, en el año 2006, cuando Rosario Martínez recuerda que "nos subieron el precio de la hora, pero desde entonces nada".

La huelga de médicos ha llevado a los facultativos a protestar frente a la Delegación del Gobierno. / Fernando Bustamante

Principales demandas

"En los últimos 20 años, han cambiado las condiciones laborales, las peculiaridades de la prevención de riesgos, la demanda de los pacientes o las tecnologías -, ha explicado la representante provincial de CESM, Pilar Valero-. Tener un Estatuto Marco propio nos permitiría tener una negociación que adapte el texto a nuestras necesidades". El Ministerio de Sanidad ya les ha denegado la redacción de una norma especial, aunque desde el sindicato se muestran abiertos a tener un "capítulo especial" dentro de la misma y poderla negociar directamente.

Una manifestante en la protesta de la huelga de médicos. / Fernando Bustamante

Las críticas de CESM no son solo hacia el Ministerio de Sanidad; también protestan hoy contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; sus relaciones de los últimos meses no son las mejores. "No puede ser que nos esté prometiendo las 35 horas desde su campaña electoral -, ha asegurado- y que estemos a punto de entrar en 2026 y no haya cumplido su promesa". Y ha añadido tajantemente: "Ya es hora de que deje de tomarnos el pelo". Cabe recordar que, en junio, CESM emitió un duro comunicado contra Gómez por el incumplimiento reiterado de sus promesas preleectorales.

Las 35 horas, en esta legislatura

El titular de Sanidad ha explicado que las 35 horas llegarán "a lo largo de la presente legislatura", cuando "se acuerde en la mesa general". Ya no habla ni siquiera del año 2026 que era la última fecha ofrecida de forma oficial. Es verdad que la mesa general pactó con el president Carlos Mazón un acuerdo, en abril de 2024, para implantar esta jornada en toda la Administración autonómica. Pero es también verdad que el acuerdo permitía a cada sector de la administración realizar su propia negociación y iniciar su puesta en marcha en tiempos diferentes; algo que el conseller tiende a omitir.

Aunque como explicaba Valero en sus declaraciones, la huelga también se dirigía al conseller; Gómez ha cargado hoy contra la ministra Mónica García por "repercutir en la asistencia sanitaria" a la ciudadanía en esta jornada de paro médico. "Estamos a favor de actualizar el Estatuto Marco, pero en tiempo y forma -, ha añadido Gómez en un acto en Villena-. La ministra debe negociar con las comunidades autónomas porque tenemos las competencias en sanidad y está invadiéndolas".

Segundo paro en cuatro meses

Los médicos de la Comunitat Valenciana -también los del resto de España- se citan hoy en una huelga para reclamar unas condiciones laborales dignas y protestar contra los cambios o incumplimientos de la Administración. En el caso de la autonomía valenciana, el paro se dirige tanto contra el Ministerio de Sanidad, por su propuesta para el nuevo Estatuto Marco; como contra la Conselleria de Sanidad, por el retraso en la implantación de la jornada semanal de 35 horas, prevista para inicios de 2025 y que, ahora, el Consell retrasa como mínimo hasta 2026. El sindicato médico, con el apoyo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), ha convocado concentraciones en varios hospitales de las tres capitales de provincia y otra frente a la Delegación del Gobierno en València, en la plaza del Temple, a las 12 horas. Es la segunda huelga convocada en pocos meses; después de la celebrada a principios de junio, que movilizó a personal que nunca antes había hecho huelga.

La de junio fue punto culminante a casi medio año de protestas en relación con el Estatuto Marco que, según el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), es un "ataque a la profesión médica". Desde el primer momento, los facultativos de la Comunitat Valenciana se han posicionado en contra de la propuesta del Gobierno nacional; han convocado varias concentraciones frente a los hospitales, para pedir un estatuto propio así como "mejores condiciones laborales", y se han sumado a las dos protestas celebradas en Madrid, a la de febrero frente al Ministerio y a la última, a principios del mes de abril, en la que se fletaron ocho autobuses desde las tres provincias valencianas. Cuatro meses después, los facultativos vuelven a la huelga después de que el Ministerio de Sanidad haya rechazado su propuesta de contar con un Estatuto Marco propio, disgregado al del resto de categorías sanitarias.