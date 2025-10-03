La jueza rechaza el archivo de la causa que pide Pradas ante los "indicios abrumadores" de su "conducta negligente"

La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana en la que murieron 229 personas ha denegado la petición de la exconsellera Salomé Pradas, quien dirigió la emergencia del 29 de octubre, de archivar el proceso en el que está imputada junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso. La petición fue presentada por la defensa de Pradas tras la declaración de Miguel Polo, presidente de la CHJ, al entender que su testimonio "descartaba la responsabilidad a título de negligencia" de la exconsellera. Ruiz Tobarra, sin embargo, ha notificado un auto a las partes en las que rechaza la petición de forma tajante, destacando que a día de hoy existen "indicios abrumadores de una conducta negligente en la investigada".

La jueza destaca que "el simple hecho de que no se ha agotado la instrucción" bastaría para denegar la petición de sobreseimiento de Pradas, pero añade otro motivo que basa "en la existencia de indicios abrumadores de una conducta negligente en la investigada". Además, apunta que tras casi un año de instrucción y pasados siete meses de la imputación de Pradas (confirmada en junio por la Audiencia de Valencia) "los indicios iniciales que justificaron la atribución de la condición de investigada se mantienen actualmente".

Pradas "tenía el control" del Es Alert

Sobre la declaración de Polo, agitada por la Generalitat como prueba del apagón informativo que vuelve a negar la jueza, el auto recoge que "en ningún caso" supone una "exoneración de la responsabilidad" de Pradas "dado que es tanto como ignorar la normativa aplicable, las circunstancias previas de avisos de Aemet y la misma actuación que se llevó a cabo en el propio Cecopi por la investigada".

Ruiz Tobarra afirma que "como se ha demostrado durante la instrucción", Pradas "tenía el control no sólo de manera general en la toma de decisiones, sino de manera específica en el envío de la alerta, alerta que, como se ha expresado en previas resoluciones, inexplicablemente se envió con un retraso que, dada la posición de garante que ocuparía, llevaría a la atribución a la investigada de dicha negligencia con resultado mortal".

Los vídeos entran en juego

El auto ya incorpora los recientes vídeos aportados por la Generalitat o TVE, sobre los que la jueza señala que "la consellera daba instrucciones de extremos que también había que incluir en el mensaje", algo negado por Pradas en su declaración.

Sobre el que ha trascendido este viernes, incide en que Pradas "dice que antes de enviar el siguiente mensaje, ella tiene que verlo". "Dicho vídeo desmiente radicalmente la teoría no solo de que un funcionario le informara a las 20.00 horas de que existía el sistema Es Alert, declaración pública que expresó en À Put, sino también la teoría de que el mensaje era una cuestión exclusiva de los técnicos".

Recoge también, sobre el audio desvelado por RTVE, que "a preguntas" de la exconsellera "se habla en el Cecopi de la situación de Utiel" a las 18.59 horas, donde los técnicos señalan, tal como indica el auto, que la situación era "crítica" y remarcan que "la gente estará ya con hipotermia". "Seguiramente Pradas decide que los periodistas salgan de la sala donde estaba reunido el Cecopi, dando dicha orden expresa a las 19.05 horas"

Para Ruiz Tobarra, "existen indicios de que concurre el tipo agravado del artículo 142 bis" del Código Penal. Es decir, la juez entiende que el presunto delito cometido por Pradas, un homicidio imprudente, se habría cometido en la modalidad agravada, lo que valida al juez "imponer motivadamente la pena superior", lo que para la exconsellera podria suponer enfrentarse a una petición de cuatro años de prisión.

Comparación con el 29-S y recado a Gan Pampols

La jueza repara también en las diferencias de gestión del 29-O y el 29-S, el reciente temporal en el que se activó otra alerta roja. En concreto, sobre el contenido del Es Alert, señala que la comparación entre las indicaciones de uno y otro "es tan significativa como indicadora de la negligencia grosera en que se incurrió". Y apunta también que en esta última emergencia, el Es Alert se lanzó "con una gran antelación".

En ese sentido, añade que "los avisos -de este último temporal- hubieran servido de manera clara para salvar las vidas que se perdieron en la dana de 2024" por esas indicaciones para "buscar zonas altas o subir a pisos superiores". Y, en lo que parece una alusión al vicepresidente del Consell, Francisco Gan Pampols, subraya que las muertes "jamás se pueden achacar a que no se autoprotegieran las propias víctimas. Más de una pereció tras salvar a otras", zanja.

Contra el apagón informativo

La magistrada incide en las "reiteradas argumentaciones" de la defensa de la exconsellera para tratar de cargar en el Gobierno de España la gestión de la emergencia o "una supuesta dependencia en la toma de decisiones en el Cecopi de la Delegación del Gobierno", representada por Pilar Bernabé. Un intento de "desplazamiento hacia la Administración central" que, a juicio de Ruiz Tobarra, supone un "reconocimiento implícito de la pasividad manifiesta" de la Generalitat.

A lo largo del auto, la jueza vuelve a desmontar el relato de la Generalitat de Carlos Mazón del apagón informativo por parte de las agencias estatales CHJ y Aemet, en el que se basa también la estrategia de defensa de Pradas, e insiste en que "ha de descartarse" siguiendo los pasos de lo dictado por la Audiencia Provincial de Valencia.

Asimismo, Ruiz Tobarra aborda de nuevo los avisos enviados esa tarde por Aemet y CHJ, que "ya han sido plasmados en repetidas ocasiones, pero esta juez se ve en la obligación de reiterarlos, dado que parece ser que para la investigada ni existieron ni tenían significado alguno".

Los barrancos, "a través de Emergencias"

El auto también vuelve sobre otro punto clave, los barrancos y su vigilancia. Ruiz Tobarra incide en la "clara conclusión" de que "más allá de aquellos puntos en los que la CHJ posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del Centro de Coordinación de Emergencias, quien en el plan de inundaciones asumiría el control de los barrancos".

Recuerda también el elevadísimo número de llamadas recibidas por el 112 de la Generalitat, algunas desde puntos críticos como Chiva, las cuales "convertían el riesgo de los barrancos en algo manifiesto". La jueza apunta también que "los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron", lo que "difícilmente se puede achacar a la CHJ ni a su presidente".