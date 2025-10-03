Mazón evita el choque con Morant tras pedir que no participe en la procesión

Sin palabras y eivtando entrar en el cuerpo a cuerpo. Es la reacción del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la queja de la líder del PSPV, Diana Morant, de considerar su presencia en la procesión cívica del Nou d'Octubre como una "provocación", dejando clara que la preferencia de los socialistas es que no participe en un evento al que el jefe del Consell acude desde los inicios del autogobierno.

Preguntado por ello este viernes, después de las declaraciones de la también ministra de Ciencia, Mazón ha asegurado que no sabe qué contestar ante esas declaraciones. "Sinceramente, no sé qué decir", ha repetido hasta en un par de ocasiones el jefe del Consell en la inauguración de Feria Alicante Gastronómica. Tras un breve silencio, la comitiva formada prácticamente en su totalidad por dirigentes populares, le ha dedicado un aplauso cerrado.

Sí que ha entrado al choque el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ha considerado de una "gravedad tremenda" las declaraciones de Morant. "Unas manifestaciones como estas no son admisibles para quien quiere ser presidenta de la Generalitat y para una ministra de todos los españoles", ha indicado en su discurso en un acto de apertura de un centro sanitario en Villena. Así, ha lamentado que el PSPV quiera hacer del Nou d'Octubre un "día de desunión" y de "crispación" y ha advertido que se están "rompiendo todas las barreras del respeto institucional".

La duda sobre si Mazón acudiría o no a la procesión cívica del Nou d'Octubre lleva sobrevolando semanas ante la delicada situación en la que se encuentra el 'president', que concita protestas en su contra por su gestión de la dana y que no acudió a las Fallas, a la romería de la Magdalena, a la Santa Faz, ni a la entrada de Moros y Cristianos de Alcoi, festividades en las que suele haber presencia del máximo responsable de la Generalitat.

No obstante, pese a las dudas que habían surgido, el Consell viene señalando en las últimas semanas que sí que acudirá. Lo dijo el propio Mazón el pasado miércoles durante la presentación de la campaña institucional del Nou d'Octubre. "Sí, claro", indicó al ser preguntado por ello y mostrándose confiado en que "todo el mundo pondrá de su parte" para que esta marcha que recorre las calles del centro de València "sea eso, una procesión cívica".

"Ensucia" el día

Esa confirmación de que Mazón acudirá a la marcha provocó la reacción del PSPV que al día siguiente, a través de una publicación en X de su secretario de Organización, Vicent Mascarell, consideró que la asistencia del 'president' "ensucia" la jornada. Esa idea la ha reforzado este viernes la líder de los socialistas valencianos quien ha asegurado que la asistencia de Mazón es una "provocación".

Por otra parte, cuestionado por el tema de la iniciativa lanzada por el Gobierno central para proteger la ley del aborto, Mazón se ha limitado a decir que como no conoce la propuesta y no la iba a valorar. Los socialistas quieren blindar el derecho en la Constitución en un momento en el que el PP se encuentra envuelto por la polémica por el texto aprobado en el Ayuntamiento de Madrid, y rectificado después, en el que se informaría a las personas que iban a interrumpir su embarazo de un síndrome postaborto que no tiene base científica.