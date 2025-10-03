Medio Ambiente da 900.000 euros en ayudas a 88 municipios valencianos para combatir la plaga de jabalíes

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha resuelto la concesión de un total de 900.000 euros en ayudas dirigidas a 88 municipios de la Comunitat Valenciana con el objetivo de hacer frente a la sobreabundancia de jabalíes y reducir el impacto que esta especie está generando en el territorio. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de este viernes publica la resolución con la que la Conselleria responde a la demanda de numerosas corporaciones locales, que habían solicitado apoyo para poder implementar medidas eficaces de control poblacional durante 2025. Las ayudas se han articulado en tres líneas diferentes: para el control del jabalí en zonas comunes de caza, en cotos de caza y para la eliminación de los cadáveres. Por provincias, en Alicante han resultado beneficiados 16 municipios por un importe total de 113.534,66 euros; en Castellón, 34 municipios con 279.918,33 euros; y en Valencia, 38 municipios con 506.547,01 euros.

Municipios sin control de la especie

La finalidad de las subvenciones es promover que estos municipios donde no se realizaba el control de la especie, bien por carecer de titular cinegético, bien por no disponer de medios suficientes para ello o porque suponga un coste excesivo atendiendo a sus obligaciones de presión cinegética, puedan ejercer dicho control y proveerse del material necesario para reconducir la población de jabalí hacia un estado de normalidad. Asimismo, se han concedido ayudas para la eliminación de cadáveres de jabalí, mediante la contratación de los servicios necesarios para su retirada y destrucción, la adquisición de contenedores donde depositarlos hasta la recogida, o la adecuación de recintos destinados a este fin.

Gastos subvencionables

La orden considera gastos subvencionables la contratación, hasta el 100 %, de la actividad de control de jabalí, mediante cualquier técnica de caza susceptible de autorización establecida en el artículo 3 de la Orden 22/2021, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Además, se ha contemplado como gasto la contratación del servicio de recogida y eliminación de cadáveres de jabalí a empresas autorizadas, así como la adquisición de material homologado por la dirección general competente en materia cinegética, tales como cajas, jaulas o capturaderos, junto con los contenedores necesarios para la retirada de cadáveres.