Morant ve una "provocación" que Mazón participe en la procesión del 9 d'Octubre

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha tildado este viernes de "provocación" la participación del president Carlos Mazón en la procesión cívica del 9 d'Octubre y ha señalado que su presencia "puede provocar que una procesión que debe ser cívica este año tenga la presencia de una representación que no se adecué a la verdadera cultura de la ciudadanía valenciana". Es más, para Morant, el PP y Mazón "están intentando pervertir lo que es ser valenciano y ser president de la Generalitat Valenciana".

La líder de los socialistas mantiene la presión del partido sobre el jefe del Consell y su presencia en un acto en el que siempre participa el máximo responsable de la Generalitat y avala así el argumento dado por su secretario de Organización, Vicent Mascarell, mano derecha dentro del partido, que el día anterior había indicado en un mensaje en redes sociales que la asistencia de Mazón "ensucia" el acto institucional.

En este sentido, Morant ha defendido que "una persona que no puede pisar la calle ni mirar a los ojos a sus vecinos y vecinas porque le recuerdan todo lo que ha hecho mal y que no quieren que siga como president no puede hacer política de verdad" y ha recordado que Mazón "lleva desde el 29 de octubre del año pasado sin pisar la calle, mientras que los y las socialistas estamos en todos los pueblos y ciudades junto a los vecinos y vecinas".

Además, ha remarcado que Mazón "no merece seguir siendo president, no merece estar sentado en la silla como president de la Generalitat" y ha reclamado que la procesión de la próxima semana "sea cívica". Todo ello lleva a que los socialistas muestren su postura contraria a que Mazón esté en la habitual procesión cívica que recorre las calles del centro de València.

Liberación de la Flotilla

Por otro lado, respecto a la flotilla, Diana Morant ha pedido la liberación de todos sus miembros quienes "lo que querían era llevar ayuda humanitaria de manera pacífica al pueblo palestino" y pone en valor la voz del Gobierno de España en la defensa del pueblo palestino: "Hace falta que Europa tenga todavía más conciencia y acompañe esa voz aclamadora del pueblo español en la defensa de los derechos de Palestina".