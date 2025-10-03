Las notas de corte bajan hasta 2,2 puntos en los grados con más demanda en las universidades valencianas

La nota de corte para el acceso a la universidad del doble grado en Física y Matemáticas de la Universidad de Alicante ha caído 2,219 puntos respecto al año pasado; este año ha sido de 10,994 puntos frente a los 13,213 puntos de entonces. Es la caída más pronunciada entre las carreras con más demanda, las que tienen una nota de corte mayor, pero la bajada es generalizada en los grados con notas más altas. En el de Medicina de la Universitat de València, la diferencia es de 0,413 a la baja respecto a la convocatoria de 2024. Así se extrae del balance de la Conselleria de Educación difundido este jueves después de realizar la última adjudicación de plazas de la segunda convocatoria de la EBAU. Era lo esperado porque la nota media de la prueba cayó medio punto en junio después de eliminar las facilidades de la era covid.

Con esta adjudicación finaliza este proceso, que se ha centralizado por primera vez a través de la Conselleria de Universidades y que ha sido un "éxito por la tranquilidad que ha dado al alumnado a la hora de conocer las plazas y la asignación, así como por la simplificación del proceso", ha señalado la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Las notas más altas

Así, los grados con la nota de corte más alta son los siguientes:

Doble Grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València, que ha terminado con una puntuación de 13,268. Pierde 0,31 puntos en un año.

impartido en la Universitat de València, que ha terminado con una puntuación de 13,268. Pierde 0,31 puntos en un año. PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido por la Universitat Politècnica de València, con 13,232 (0,139 puntos menos).

(vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido por la Universitat Politècnica de València, con 13,232 (0,139 puntos menos). Y el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la UPV, con 13,016 (-0,317).

Mayores bajadas

Sin embargo, como se ha citado anteriormente, las mayores diferencias de un año a otro, entre las carreras con la nota más alta, se registran en el doble grado de Física y Matemáticas de la UA se sitúa con 10,994. Le siguen los siguientes:

y el doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la UV , con 11,982 (-1,04 puntos de diferencia).

, con 11,982 (-1,04 puntos de diferencia). el Grado en Medicina de la UA, 12,18 (-0,482).

el Grado en Medicina impartido por la UV, 12,789 (-0,413 puntos).

el Grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con 12,75 (0,413 puntos menos).

el Grado en Medicina impartido por la Universitat Jaume I de Castelló, con 12,714 (-0,371 puntos)

el Grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, 12,942 (-0,234).

Tres de cada 10 alumnos, de otras autonomías

Los datos de la adjudicación de plazas señalan que más de un tercio de las plazas ofertadas en la Comunitat Valenciana son adjudicadas a estudiantes de otra comunidad. Así, de las 47.266 plazas ofertadas en las cinco universidades públicas, 17.264 (un 36,53 por ciento), han sido adjudicadas a estudiantes de otras regiones españolas.