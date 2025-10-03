Personal de Sanidad y Educación denuncian errores e impagos en las nóminas de septiembre

Personal de las consellerias de Sanidad y Educación han denunciado impagos y errores en las nóminas del mes de septiembre. En el ámbito sanitario, los errores se han producido en el departamento de salud del Clínico-Malvarrosa, como denuncia Intersindical y, en el educativo, CSIF critica el "impago" a numerosos docentes y pide al departamento de José Antonio Rovira "soluciones inmediatas".

Errores en el Clínico

El hospital Clínico de València ha emitido una nota de régimen interno en la que insta a "todo el personal" de su departamento de salud a solicitar la rectificación de pagos correspondientes "a la realización de atención continuada, guardias, abonos por sesiones y módulos de autoconciertos" dentro "del mes natural" en el que se detecte la incidencia. Esta circular interna, que solo ha llegado a los cargos intermedios aunque afecta a todo el personal, se ha remitido después de que el personal haya detectado errores en las nóminas del mes de septiembre y está en vigor desde el miércoles 1 de octubre.

Sobre todo afecta al personal de atención continuada como explican representantes de Intersindical, quienes no han cobrado la nocturnidad o los festivos del mes de agosto o vacaciones. Estos denuncian que el plazo de un mes infringe el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, que estipula un año para hacerlo. "Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación", especifica la legislación. Por eso, el sindicato ha pedido por escrito declarar nula la nota interna emitida por la gerencia del hospital.

La versión del centro

Fuentes oficiales del centro especifican que no se trata de una instrucción que haga referencia a los errores en las nóminas, sino que va dirigida a que los cargos intermedios, como los jefes de servicio, rectifiquen el personal de guardia, de atención continuada o de los autoconciertos, cuando haya habido cambios en los profesionales que trabajaban inicialmente. "Se pide que lo hagan en un plazo prudencial, puesto que la subsanación de esta rectificación a los meses de haber ocurrido -, explican estas fuentes- supone una carga de trabajo adicional para los profesionales de recursos humanos".

Sin embargo, la nota interna dice claramente que se podrá "solicitar la rectificación de pagos", no que se notifique el cambio de turnos. Y, además, delega la responsabilidad al personal de "comprobar la correcta inclusión de sus retribuciones complementarias en la nómina" y de "comunicar cualquier error dentro de los plazo establecidos en la presente instrucción". Es la misma versión que se ha dado en la reunión de la junta de personal celebrada este jueves al mediodía, donde se ha explicado que se trata de "un error de redacción", pero el texto refleja, claramente, que se dirige a todo el personal y habla de rectificación de pagos.

CSIF y Educación

Por su parte, CSIF ha denunciado el "impago" de la nómina de septiembre a "numerosos docentes" de la Comunitat Valenciana. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que pide "soluciones inmediatas" a Educación y abonar "las cantidades adecuadas". Consideran que el impago genera "graves perjuicios económicos y personales en el inicio del curso escolar".

Vuelta al Cole en los barracones del Plà de Pavía a inicios de septiembre. / Daniel Tortajada / LEV

Fuentes oficiales de Educación explican que se ha seguido el procedimiento habitual, marcado por Hacienda, y que todos los maestros y profesores contratados antes del 12 de septiembre han cobrado; son 14.700 interinos. Con el resto, "no se llegó a tiempo para el cierre de nómina -Hacienda lo cierra el 18 de cada mes- debido a los trámites necesarios". Además, explican que "hay un pequeño grupo de funcionarios que han llegado de otras comunidades y que aún están completando los trámites administrativos obligatorios".