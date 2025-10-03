PP y Vox recuperan a un tránsfuga de Cs para desbloquear Transparencia sin la izquierda

En junio de 2021, Vicente Fernández se convirtió en el quinto diputado de de Ciudadanos que ante la salida de Toni Cantó, entonces síndic de la formación, dejada el grupo parlamentario, entonces comandado por la hoy consellera de Hacienda, Ruth Merino, y se quedaba en el grupo de no adscritos, votando habitualmente con PP y Vox. Para ese momento el Consell de Transparencia ya tenía a sus consejeros un año en funciones y ahora, el exparlamentario, afín entonces a Emilio Argüeso, vuelve a aparecer en las Corts como uno de los miembros para desbloquear este órgano consultivo frente a los candidatos del PSPV.

PP y Vox han planteado sus candidatos para hacerse cargo del Consell de Transparencia, un ente que podrían renovar ambos partidos solo con sus votos, sin la izquierda, al aplicarse la nueva ley que impulsaron estas dos formaciones hace año y medio en la cámara autonómica. Los aspirantes propuestos por el PP son el citado Fernández y Sonia Barriga, profesora de la Universitat de València. Por su parte, Vox ha registrado a Eduardo Luis Ruiz, diputado de la formación en el Congreso por Alicante.

Con tres consejeros por elegir, populares y voxistas exhiben su sincronía al presentar de nuevo el número de puestos por cubrir, algo para lo que han necesitado una ampliación de plazo. Que PP y Vox presenten los aspirantes justos, aunque sea por separado, para repartirse la elección de un órgano consultivo no es nuevo. Ya ocurrió con la elección del Consejo de Administración de À Punt, que también estrenaba norma impulsada por 'populares' y voxistas permitiendo el nombramiento de sus miembros sin mayorías reforzadas, solo con los votos de la derecha.

No obstante, hay un cambio en esta ocasión: el PSPV sí que presenta candidatos alternativos a los de la derecha. Son tres exaltos cargos de los socialistas en el Botànic: quien fuera el director general de Administración local, Toni Such; la exsecretaria autonómica de Cooperación, Toñi Serna, y el exdirector territorial de Presidencia en Alicante, Esteban Vallejo. Serna, de hecho, mantiene responsabilidades dentro de la ejecutiva de Diana Morant.

Segunda votación

Que los socialistas hayan planteado otros nombres no impide que PP y Vox puedan sacar los suyos adelante en solitario en segunda votación. Eso sí, llama más la atención que no se incluya a ninguno de sus representantes. Fuentes de los 'populares' tienden la mano a una hipotética negociación, aunque el problema de esta se ha situado en todo momento en el veto de la izquierda a que Vox tenga representación en este tipo de organismos.

De hecho, la izquierda se quedó sin asiento en el Consejo de Administración de À Punt porque el PP reclamó tratar todos los órganos estatutarios de manera conjunta y no solamente los cargos para la radiotelevisión pública. Año y medio después de fracasar aquellas conversaciones, y con los puentes todavía más rotos tras la dana y la situación de Carlos Mazón, los 'populares' han comenzado a renovar junto a Vox aquellos entes que no requieren de mayorías reforzadas, como ya ha ocurrido también con la Agencia Antifraude tras la ley modificada por PP y Vox.

En marzo de 2025, los responsables del Consell de Transparencia emitieron desde las Corts su particular SOS ante la "precariedad" del organismo, falta de medios para hacer su trabajo, sin respuesta ante sus demandas a la Generalitat y con un mandato de sus máximos responsables cuatro años caducado. El presidente del ente, Ricargo García Macho, urgió a los partidos políticos a "ponerse de acuerdo" para llevar a cabo el proceso de su renovación, pendiente desde diciembre de 2020.