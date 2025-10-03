Premian a más de 50 sacerdotes que atendieron a víctimas de la dana

La Conferencia Episcopal Española entregó este lunes los XII Galardones Alter Christus, que en esta edición distinguieron a más de 50 sacerdotes que prestaron ayuda a los damnificados por la dana que arrasó varias comarcas valencianas el 29 de octubre de 2024 y causó daños en otras comunidades autónomas. El premio reconoce su labor pastoral y social en momentos de emergencia. Los galardonados fueron destacados por su presencia en zonas especialmente castigadas por las inundaciones, donde colaboraron en la asistencia a familias, en la organización de ayuda material y en el acompañamiento espiritual a las víctimas. La Iglesia subrayó que estos sacerdotes representaron un ejemplo de compromiso comunitario.

Más allá de la religión

Durante la ceremonia, los obispos recordaron que la misión de la Iglesia incluye no solo la dimensión religiosa, sino también la de apoyo social y humano en situaciones de crisis. Los premios Alter Christus pretenden visibilizar esa doble vertiente y animar a los sacerdotes a seguir siendo referentes de solidaridad en sus comunidades.

Además de este premio especial, los galardonados de este año son: Nicanor Martínez, de la diócesis de León, por su dedicación a la Atención al clero; Emili Marlés, de la diócesis de Terrassa, por su compromiso con la Nueva Evangelización; Miguel David Pozo y Rufino García, de Córdoba y Madrid, respectivamente, por su labor en la Pastoral social con los más desfavorecidos; José Antonio Crespo y Francisco Requena, párrocos en la diócesis de Astorga, y Jordi Domènech Llaraudó, de Barcelona, por su contribución a la dinamización de la vida parroquial, según informa Europa Press.