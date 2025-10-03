Retenciones de 32 kilómetros en los principales accesos a València

Las carreteras del área metropolitana de València registran hoy numerosas retenciones en los accesos a la capital del Túria como consecuencia del gran volumen de vehículos que circulan a primera hora de la mañana. De manera global, a las 8.30 horas sumaban 32 kilómetros de atasco.

Las vías más afectadas son la V-31, también conocida como Pista de Silla, donde se contabilizan 8 kilómetros de atasco entre Silla y Horno de Alcedo en sentido hacia València, y la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, que tiene 7 kilómetros de retenciones a partir de la altura de la Conarda en sentido también hacia la ciudad, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Carreteras con atascos esta mañana

Las carreteras que esta mañana registran retenciones son las siguientes: