Retenciones de 32 kilómetros en los principales accesos a València
Las carreteras con más problemas son la Pista de Silla y la Pista de Ademuz
Las carreteras del área metropolitana de València registran hoy numerosas retenciones en los accesos a la capital del Túria como consecuencia del gran volumen de vehículos que circulan a primera hora de la mañana. De manera global, a las 8.30 horas sumaban 32 kilómetros de atasco.
Las vías más afectadas son la V-31, también conocida como Pista de Silla, donde se contabilizan 8 kilómetros de atasco entre Silla y Horno de Alcedo en sentido hacia València, y la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, que tiene 7 kilómetros de retenciones a partir de la altura de la Conarda en sentido también hacia la ciudad, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Carreteras con atascos esta mañana
Las carreteras que esta mañana registran retenciones son las siguientes:
- A-7: Kilómetro y medio desde La Cañada en sentido hacia Barcelona
- A-7: Un kilómetro a la altura de Museros y en sentido hacia Alicante
- A-3: Dos kilómetros entre el Barrio de San José Artesano y el Barrio de la Luz, en sentido hacia la capital del Túria
- V-30: Un kilómetro entre Xirivella y el Barrio de la Luz, en sentido de entrada a València
- V-30: Tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-31: Ocho kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo, en sentido de entrada a València
- V-21: Un kilómetro a la altura de Alboraia y en sentido a la capital del Túria
- CV-35: Siete kilómetros desde la Comarda, sentido hacia València
- CV-30: Casi dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, en sentido hacia la V-30
- CV-31: Kilómetro y medio desde Alboraia en sentido hacia la ciudad
- CV-36: Dos kilómetros y medio entre Picanya y Horno de Alcedo, en sentido hacia València
- CV-365: Kilómetro y medio desde Paterna en sentido hacia el aeropuerto
