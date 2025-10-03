Tribunales
Salomé Pradas en el Cecopi: "Antes de enviar el siguiente mensaje quiero verlo"
El juzgado de la dana notifica los vídeos del Cecopi del 29 de octubre que Emergencias ha mantenido ocultos durante diez meses
Un cámara contratado por la Conselleria de Emergencias grabó durante la tarde del 29 de octubre a la entonces consellera Salomé Pradas en actitud proactiva y dirigiendo la toma decisiones, al contrario de lo que ella declaró cuando declaró como investigada. "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver".
Las grabaciones del Cecopi de la dana captadas por la productora Envidea, contratada por la Generalitat, aportadas a la jueza que investiga la dana, revelan imágenes y diálogos desde las 19.00 horas hasta la llegada del presidente, Carlos Mazón, a partir de las 20.28 horas. En estas imágenes, además de escuhar a Pradas dar órdenes, se escucha a la exconsellera informar de la "revolución hidrológica, algo nunca visto". Y a Mazón tener problemas de cobertura.
