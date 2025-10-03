Sandra Gómez redactará la propuesta de ayuda para la dana de la Unión Europea

La eurodiputada socialista Sandra Gómez ha sido designada por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ponente del informe sobre la Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños causados por la dana de Valencia.

En su calidad de ponente, Gómez tendrá que redactar la propuesta de la Eurocámara, que será examinada y votada en la Comisión de Presupuestos el próximo 13 de octubre. Posteriormente, se someterá al voto en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del mes de noviembre. En el mismo procedimiento se incluirán también los fondos para restaurar las áreas afectadas por las inundaciones en los territorios franceses de Reunión y Mayotte.

“Para mí es un honor que el Parlamento Europeo me confíe esta responsabilidad y poder ayudar de esta manera a la reparación de los daños ocasionados por la dana", ha expresado Gómez quien ha añadido que como valenciana, "conozco de primera mano la magnitud de lo que ha sufrido mi comunidad y sé lo importante que resulta la respuesta solidaria de la Unión Europea".

En este sentido, la dirigente socialista ha indicado que su trabajo "será conseguir que la ayuda llegue lo antes posible y que la solidaridad europea se sienta de forma palpable en las zonas afectadas”. De momento, desde Europa, el mayor movimiento llegó la semana pasada cuando Bruselas asumió investigar la gestión hecha durante el 29 de octubre.

Apoyo financiero

Respecto al Fondo de Solidaridad de la UE que deberá proponer Gómez se trata del principal instrumento europeo de respuesta ante catástrofes naturales graves. Permite a los Estados miembros afectados por un desastre natural recibir apoyo financiero para cubrir costes de emergencia, reparación de infraestructuras esenciales y restablecimiento de servicios básicos.

Según destacan fuentes del PSPV, con esta designación, quien fuera vicealcaldesa de València entre 2019 y 2023 "refuerza su papel en la defensa de los intereses valencianos y españoles en Bruselas, y contribuye a consolidar el compromiso de los socialistas con los afectados y afectadas por la dana".