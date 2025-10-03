Sanidad vacunará de covid en el colegio a los alumnos de educación especial pero no al resto

La campaña de vacunación de la gripe en los colegios comenzó el 1 de octubre, con el objetivo de inmunizar a 107.000 escolares del segundo ciclo de Infantil, los nacidos entre 2020 y 2022, con el uso de la dosis intranasal. Además de a estos, la Conselleria de Sanidad inoculará -siempre con la autorización pertinente de los progenitores o tutores legales- la vacuna de la covid al alumnado de centros de educación especial, siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el resto de escolares no podrán recibir esta inyección en el centro escolar, sino que se administrará en su centro de salud.

Sin embargo, algunos padres han recibido "por error" una misiva informándoles sobre la vacunación en los colegios, en los que habla de la vacunación frente a la covid, donde se especifica que "se administrarán vacunas actualizadas para cubrir la nueva variante LP.8.1 del virus Sars-Cov2 para la temporada 2025/2026, o aquellas que incluyan cepas KP.2, con el objeto de no retrasar la vacunación". En principio, esta misiva -hay dos modelos diferentes- está destinada a los padres y madres de colegios de educación especial, como se especifica al inicio de la misma. Pero, en algunos centros, como en la "Escuela 2" de la Canyada, se ha remitido a todo el alumnado, sin tener en cuenta si son de educación especial o no, lo que ha generado dudas entre los padres. Es cierto que la autorización a estos mismos progenitores solo aborda la vacunación de la gripe, pero ha habido cierto desconcierto.

La vacunación de covid

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad explican que la vacunación de la covid en los centros solo se realizará al alumnado de educación especial, no al resto, por lo que la carta enviada a este centro de l'Horta habrá sido por error; hay dos modelos disponibles para las dos tipologías de centros y puede haberse enviado la incorrecta. Y explican que a estos alumnos se les introducirá la vacuna inyectada porque del coronavirus no existe versión inhalada. Al resto no se les administra porque la población infantil no suele desarrollar cuadros graves de la covid, aunque puede ser vectores de transmisión de la enfermedad; solo se aconseja para los colectivos vulnerables.

Inicio de campaña de la vacunación de la gripe en el Ceip Fernando de los Ríos de Burjassot. / Miguel Ángel Montesinos

Los virus respiratorios al alza

La gripe, la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS) se han disparado en la Comunitat Valenciana al situarse su incidencia en 521 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), que refleja la transmisión de virus respiratorios entre el 15 y el 21 de septiembre. Hace siete días, el dato era de 413,7 casos, por lo que sube 108 puntos en una sola semana. Se incrementa especialmente, entre los menores de 4 años, quienes volvieron a la guardería en la primera semana de septiembre. Su incidencia se duplica al pasar de los 1.331,1 puntos de hace siete días a los 2.641 puntos. En la franja de entre 5 y 14 años, también se produce un efecto similar, aunque menos pronunciado al pasar de los 420 a más de 800 puntos; en Primaria y Secundaria, comenzaron el curso el 8 de septiembre, una semana después que en las guarderías, por lo que el 'gran repunte' se podría reflejar la próxima semana.