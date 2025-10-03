La Universidad de Stanford eleva al valenciano Ángel Serrano al top 1% de investigadores del mundo

Ángel Serrano, catedrático de Bioingeniería en la Universidad Católica de Valencia (UCV) y director del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería del Citsam-UCV, ha sido incluido por quinto año consecutivo en el listado de los investigadores más influyentes del mundo que elabora la Universidad de Stanford (EE.UU.). Ángel Serrano, que ya está situado en el Top 1% subraya que volver a ser incluido en la lista de los científicos más influyentes del mundo es un "enorme orgullo" que comparte con todos sus investigadores y colaboradores, "ya que es fruto de un trabajo conjunto de muchas personas". Este reconocimiento confirma "claramente" que la investigación que realiza el Laboratorio de la UCV es "de muy alto impacto y que puede contribuir a salvar vidas, o, como mínimo a mejorarlas".

La ciencia transformadora

"La ciencia tiene la capacidad de transformar sociedades, de generar esperanza y de abrir caminos que parecían inalcanzables", comenta el científico. Y añade: "Este honor refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando con esfuerzo para desarrollar biomateriales y tecnologías que ayuden a enfrentar algunos de los mayores desafíos globales en salud y sostenibilidad". "En definitiva, más que un punto de llegada, lo considero un punto de partida hacia metas aún más ambiciosas", ha aseverado.

La inclusión del profesor de la UCV en el listado de Stanford es consecuencia del estudio que realizan los expertos de esta universidad norteamericana sobre el impacto de los investigadores a través de sus publicaciones y patentes, entre otras cuestiones. Han sido los proyectos científicos dirigidos por Serrano en el curso pasado las que le han mantenido en la élite mundial de investigadores.

En uno de sus estudios más recientes, el director y su equipo del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería han liderado un proyecto internacional en colaboración con investigadores japoneses del Instituto de Ciencia de Tokio y la Universidad de Kioto que ha logrado desarrollar cinco materiales multifuncionales con potencial actividad antiviral frente a la llamada viruela del mono o virus de la mpox.

Proyecto sobre implantes

Hace apenas unos meses, el grupo de investigadores dirigido por Serrano participó también en un proyecto internacional en el que se desarrolló un innovador recubrimiento médico para aplicaciones como implantes, instrumentos y superficies de contacto hospitalarias contra una de las superbacterias más peligrosas del entorno sanitario, la Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM). Ese revestimiento de DLC (carbono tipo diamante) blando combina simultáneamente biocompatibilidad y acción antimicrobiana, dos características que lo convierten en un material seguro y eficaz frente a las infecciones hospitalarias.

Investigador principal del proyecto Aquapack

Anteriormente, el Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería desarrolló, en colaboración con investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón, nuevos materiales capaces de combatir una amplia gama de patógenos. Estos materiales constituyen una solución prometedora para la creación de productos avanzados con aplicaciones biomédicas e industriales, como sistemas de filtración, preservación de alimentos, materiales textiles protectores como mascarillas, productos de limpieza y recubrimientos antimicrobianos.

Asimismo, este catedrático de la UCV es el investigador principal del proyecto Aquapack, cuyo objetivo es desarrollar sistemas de envasado sostenibles y biodegradables para alimentos y cosméticos, contribuyendo a la reducción de la contaminación por plásticos.

Nanomateriales que combaten hasta 33 virus

En 2024 el equipo de Serrano ya había demostrado la capacidad de los nanomateriales de carbono para combatir 33 tipos de virus distintos, en una investigación publicada en la prestigiosa revista científica Advanced Functional Materials. "En la era de la resistencia microbiana, los nanomateriales basados en carbono (CBNs) -como los fullerenos, los puntos de carbono, el grafeno y sus derivados- son herramientas terapéuticas alternativas y prometedoras para prevenir y combatir las enfermedades virales", apunta Serrano.

Serrano ha desarrollado en el pasado distintos materiales antimicrobianos, incluso un pintalabios que protege frente a virus, bacterias y hongos. El uso de este producto evita que la persona se infecte y propague infecciones a otras personas; de hecho, el pintalabios puede compartirse con familiares o amigos con total seguridad.

El efecto antivirus de la horchata valenciana

El Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería ha demostrado también anteriormente la capacidad antiviral de la horchata valenciana, según los resultados del estudio publicado en la prestigiosa revista científica International Journal of Molecular Sciences. En concreto, la investigación realizada por los científicos de la UCV ha mostrado que la leche de chufa podría ayudar a luchar "contra las infecciones virales y proteger contra un considerable número de enfermedades de este tipo", según ha explicado Serrano: "Los resultados que hemos obtenido confirman que la típica bebida azucarada valenciana, elaborada con extracto de chufa y azúcar, conocida como horchata, posee propiedades antivirales de amplio espectro".

La investigación ha probado que la leche de chufa puede destruir virus con envoltura como el SARS-CoV-2 y que no tiene efecto alguno contra virus sin envoltura como el bacteriófago MS2. Sin embargo, la bebida valenciana creada con leche de chufa sí lo consigue.