Los valencianos de la Flotilla continúan sin recibir atención consular 24 horas después de ser retenidos por Israel

Los cuatro valencianos que formaban parte de la Flotilla Global Summun que fue interceptada el miércoles por el ejército de Israel continúan retenidos por el país hebreo sin permitir la atención consular. Lo denuncia la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, quien tiene a su compañero de bancada, Juan Bordera, entre las personas detenidas, una situación por la que ha reclamado la intervención de la Presidencia de las Corts y del Gobierno de España.

Según ha señalado Navarro, Bordera "continúa secuestrado en Israel" sin recibir la atención consular de España. "Es una vergüenza", ha indicado la dirigente valencianista que ha recordado que Bordera, junto al resto de los activistas que viajaban en la Flotilla fueron interceptados por Israel en aguas internacionales, a 70 millas de las costas de Gaza, por lo que consideran que se trata de un "secuestro".

Es por ello que la dirigente valencianista ha reclamado la reacción del Gobierno de España ante la negativa del Estado de Israel de permitirle la atención consular, que se prevé para lo largo de este viernes, lo que implicará que hayan pasado más de 24 horas desde que Bordera y el resto de los valencianos que viajaban en el 'Sirius', una de la cuarentena de embarcaciones que buscaban llevar ayuda humanitaria a Palestina, fueran interceptados.

Eso ocurrió el miércoles por la noche cuando el propio Bordera envió un vídeo en el que comunicaba que su barco estaba a punto de ser interceptado. "Han empezado a abordar barcos y tiran los móviles al agua. El nuestro será el siguiente", decía en un vídeo, enviado sobre las 22 horas de la península, en el que aparecía el diputado de Compromís con un flotador salvavidas preparado para esa intercepción. Desde entonces, Bordera está bajo el arresto de Israel.

Sin acción de las Corts

Tras ello, Compromís exigió a la presidenta de las Corts, la dirigente de Vox, Llanos Massó, que impulsara las medidas necesarias para poder liberar al parlamentario ya que según señala el reglamento de la cámara autonómica, este tiene inmunidad y la máxima responsable de las Corts debe velar por ello. No obstante, Navarro denuncia que Massó "no ha reaccionado" y ha omitido su obligación de dar "apoyo institucional y defensa" frente a Israel.

"Le da igual lo que diga el reglamento, es todo carga ideológica, el supuesto patriotismo de PP y Vox se agota cuando a quien afecta es a una persona de izquierdas que no piensa como ellos", ha señalado la síndica de Compromís. Asimismo, ha lamentado que PP y Vox estén "colaborando" con la "campaña de desprestigio y desinformación" del Estado de Israel sobre la Flotilla "burlándose de los derechos humanos".