El aumento de la matrícula para extranjeros deja fuera de la universidad a estudiantes latinoamericanos

En marzo de 2024 Conselleria de Educación aprobó un decreto por el cual doblaba el precio de la matrícula a los estudiantes de fuera de la Unión Europea. La medida, contemplada en el decreto de tasas universitarias, fue reclamada por las propias universidades ya que se aplica en prácticamente todas las autonomías de España.

Sin embargo, la aplicación ha tenido como consecuencia la expulsión de los estudiantes de América Latina de los campus universitarios. "Está pasando en casi todos los másters y en algunos la matrícula ha bajado de forma brutal, a menos de la mitad", explica Marcela Jabbaz, profesora de la Universitat de València (UV).

El alumnado latinoamericano es uno de los colectivos extranjeros más importantes de las universidades públicas valencianas, y muchas de ellas -como la UV- han firmado convenios de colaboración y transferencia de conocimiento con centros de América Latina, con lo que el golpe de la administración contradice lo firmado en los campus.

Dejar los estudios a la mitad

Jabazz asegura que hay estudiantes que han tenido que dejar sus estudios a la mitad al encontrarse que no pueden pagar la matrícula. "De un año para otro han visto que les cuesta el doble y no se han podido matricular en el segundo curso del máster", cuenta.

Las universidades han tratado de paliar esta situación mediante becas para algunas alumnas, pero Jabazz asegura que no es una solución real y critica que "la Generalitat borra con una mano lo que escribe con la otra".

En octubre de 2024, en València, se firmó un convenio entre el Consejo Universitario Iberoamericano, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los conejos universitarios de Argentina, México y Colombia, con el respaldo de 22 países iberoamericanos. El acuerdo tenía como objetivos la movilidad estudiantil, la circulación de talento, el desarrollo de proyectos conjuntos, el reconocimiento de títulos y el intercambio de experiencias. En resumen, se pretendía crear un espacio común de Educación Superior.

Sistema en otros países

El sistema de tasas para los extranjeros se aplica en algunos países de nuestro entorno, como por ejemplo en Reino Unido, donde se cobra el doble a quienes no son nacionales. "Sin embargo, allí la mayoría de estudiantes extranjeros proceden de China con mucho poder adquisitivo", explica Jabbaz. En Alemania, en cambio, hay gratuidad.

En opinión de la profesora, las tasas actuales "van en contra de los convenios firmados por las propias universidades y, de algún modo, expresan visiones que establecen privilegios". De hecho, critica que la medida supone "un incremento de competitividad de las universidades privadas a costa del encarecimiento de las públicas".

El espíritu de la LOSU

Varias docentes consultadas critican que la medida aplicada este año va en contra de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que en su preámbulo "insiste en la necesidad de fortalecer el Espacio Iberoamericano de Educación Superior y de reforzar la colaboración internacional".

De hecho, el artículo 37 de la ley garantiza "la equidad y la no discriminación, prohibiendo expresamente cualquier trato diferenciado por razón de nacionalidad, origen socioeconómico o cualquier otra circunstancia personal o social".

En opinión del profesorado "La duplicación de tasas no es una política neutra ni inocua: discrimina a estudiantes concretos, socava la cooperación iberoamericana y erosiona la imagen de la universidad pública como espacio abierto, inclusivo y motor de equidad social".