Un básico de Jaume I para dar la bienvenida al 9 d'Octubre

Siendo un personaje clave en la historia de València, Jaume I el Conqueridor, Jaime I el Conquistador, no pasa de ser un mito superficialmente conocido en el imaginario popular. El que conquisto o reconquistó València -o el que la cambio de manos-, el que vio un murciélago antes de entrar en la ciudad, entonces conocida como Balansiya. El del casco alargado. Y no mucho más, porque ni siquiera el relato de la victoria militar es extenso. Que casi se tomó sin pegar un tiro (normal porque en aquella época las guerras se solucionaban a cintarazos). Se le puede reconocer en los retratos contemporáneos porque València y un señor con armadura y barbas seguro que es él. Aunque en la iconografía general, todos los reyes medievales se parecen entre sí. Porque además, abundaban los lazos familiares. Despojados todos ellos, eso sí, de sus miserias físicas, especialmente las dentaduras deterioradas o los olores corporales, que no traspasan el lienzo.

La Diputación ha inaugurado una exposición sobre el rey reconquistador como previo de los festejos del 9 d'Octubre, aunque se prolongará durante todo el mes. Realmente es un básico, nada agotador, con apuntes de su vida y obra en el "cap i casal" y sirve para salir con un poco más de conocimiento. Que sirve, puede servir, para que el gran público pase al segundo círculo del conocimiento de un personaje tan célebre en la ciudad y aleccionar sobre el hecho incontestable de que de aquellos acontecimientos, que cambiaron la vida de la ciudad, desciende la actual ciudad, lo que es y cómo es. Por eso, con tino, proclama que la conquista y su hacedor suponen "el nacimiento de un pueblo". Más el pueblo que los turistas han estrenado la sesión de visitas.

Cuerpo entero imponente

"Supongo que no será a escala" se dice de una de las piezas más curiosas, la reproducción del brazo del rey. O lo que es lo mismo, de su brazo armado. Incluso reduciendo las proporciones, sí que es conocido que Jaime I si por estatura fuera, conseguiría la denominación de gigante para los tiempos que corrían en aquel momento. Para dar miedo al enemigo. Y corroborado con la longitud de sus exhumados huesos. Y por si queda duda, a la Exposición se le da la bienvenida con un retrato de cuerpo entero que deja entrever que se trataba de un adelantado a su tiempo en cuestiones antropomórficas. Y lo demuestran los padres que ponen a sus dos hijos, uno a cada lado del lienzo, para hacerse a la idea de las dimensiones del gigante Jaime. Las mismas que, por contra, se obviaron en el cuadro que remata la muestra, su lecho de muerte, que más bien parece un canapé de piso de estudiante que una cama para un hombre extremadamente alto.

Una exposición dedicada a Jaume I inaugura el 9 d'Octubre en València /

La espada, elemento estrella

"¿Es la verdadera?", preguntan sobre la espada. "Todo lo que hay arriba es original" han comentado los figurantes que, cada hora, hacen una introducción. No es del todo cierto, pero tampoco parece más allá de un pecado venial. La llave de la ciudad te dicen claramente que es un facsímil (como el de Els Furs, o el Llibre del Repartiment o Els Fets, que es la trilogía indispensable de la conquista: las leyes, la crónica y el reparto. Y la espada es salda con un ambigüo "Espada del Rey", de la que dicen que es del Siglo XIII y propiedad del Ayuntamiento. También hay estudios que ponen en duda la autenticidad del hierro, pero hace un papel impagable al relato. Relato definido por el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, "de emoción y testimonio vivo de lo que fuimos y lo que queremos ser. Debemos mirar atrás con gratitud, vivir el presente con orgullo y avanzar con confianza hacia el futuro”. Porque desde las instituciones se quiere exportar la idea de que no fue una guerra de moros contra cristianos, sino como el inicio para un marco de convivencia.

La Puerta junto a la Delegación de Gobierno

Y mientras, la exposición, que es rápida y concisa, desvela más misterios. "La verdad es que no sabía que ahí había una puerta" reconoce uno de los asistentes cuando se percata que la recreación y la maqueta es lo mismo, aunque estén separadas un par de metros. Es uno de los tips que enriquecen: haciendo ángulo recto con lo que hoy es el edificio de la Delegación de Gobierno, tanto como que Pilar Bernabé podría tocarla desde su despacho, la ciudad amurallada tenía una puerta, la de Bab el Shadchar, sobre la que ondeó el "penó de la conquesta" el 9 de octubre de 1238 y que ahora aún puede verse en la fachada del edificio de poeta Llorente.

El relato se completa recordando cómo Zayyán se veía venir la derrota y que un buen grupo de caballeros mercenarios se unieron a la lucha atraídos por la bula papal. Y seguramente, por el reparto de tierras posterior. "No se entiende casi nada" reconoce otro de los primeros asistentes, ante la endiablada caligrafía del Repartiment, con letra de funcionario medieval.

Jaume I vivió bastantes años después de la conquista de València. Tanto es así, que en 2026 se cumplen 750 años de su muerte y hace ya una generación que se vivieron los fastos de la misma fecha de la reconquista. Aquella marca 750-A que llenó de gallardetes blancos la València de finales de los años ochenta.

La muestra podrá visitarse durante los fines de semana del 3 al 26 de octubre en la Sala de Reinas del Palau dels Scala, en Plaza Manises, El horario de apertura será los viernes de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.