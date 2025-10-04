La concertada sale a la calle por la jubilación parcial de los profesores

Los sindicatos educativos anunciaron un "otoño caliente" para el conseller Rovira, y los avisos se están cumpliendo. El curso comenzó con una huelga de FP y ha continuado con varias concentraciones de este profesorado. Semanas después los sindicatos anunciaron una huelga sectorial para el 20 de noviembre, y este viernes es la concertada la que sale a la calle.

Lo hace para reclamar la jubilación parcial del profesorado, uno de los temas más candentes entre el profesorado de la concertada, pues una ley estatal lo recoge desde abril de este año, pero Conselleria de Educación todavía no ha aterrizado la norma con los sindicatos. Es más, critican que ni siquiera se han reunido con el conseller José Antonio Rovira. Todos los sindicatos educativos, encabezados por el FSIE, han secundado la propuesta.

Por este motivo los docentes han elevado una carta directamente al president Carlos Mazón y se han manifestado a las 19 horas frente al Palau de la Generalitat. Los sindicatos critican la nula interlocución del conseller Rovira y sus demandas son, tan solo, sentarse a negociar sobre la jubilació parcial ya que el responsable del departamento de Educación no lo hace.

En la C.Valenciana hay cerca de 18.000 docentes que ejercen su labor en más de 400 centros concertados o privados, lo que supone más o menos uno de cada cuatro docentes en las aulas. Sin embargo, la concertada critica que existe una "brecha" ya que los docentes de la pública sí que tienen derecho a la jubilación parcial, y en la práctica los de la concertada no.

Jubilación inviable

FSIE CV, el sindicato mayoritario, viene reclamando con insistencia en los últimos meses una negociación para "evitar que los cambios en la legislación que entraron en vigor el pasado 1 de abril hicieran inviables las jubilaciones parciales por falta de presupuesto" .

Así, el sindicato presentó en marzo al Conseller de Educación una memoria económica que cuantificaba en torno a 10 millones de euros anuales la inversión necesaria para ajustarse a la ley. "Una cantidad asumible para la conselleria del gobierno valenciano que cuenta con la segunda mayor partida presupuestaria", explicaron desde FSIE.

La propuesta, además, incluía aspectos como el fomento de la jubilación parcial para rejuvenecer las plantillas, la ampliación de las plantillas para el alumnado que necesita apoyo especial o la negociación de un nuevo sistema de pago delegado para evitar impagos, entre otras cuestiones.

La protesta se iba a convocar el pasado 30 de mayo, pero Conselleria logró evitarla llamando a los sindicatos a reunirse, compromiso que Educación no cumplió. Por ello, después del verano los sindicatos han decidido manifestarse para reivindicar un comité de negociación con Conselleria.

Carta a Mazón

Ante los desplantes de Conselleria de Educación, el sindicato FSIE (mayoritario en el sector) ha remitido una carta al president Mazón en la que explican lo sucedido y critican la "actitud rebelde" de Conselleria de Educación ante "las reiteradas solicitudes de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento".

Durante las pocas reuniones que tuvieron "la administración no aportó propuestas propias, no aceptó valorar las aportadas y dilató con indolencia el abordaje de esta problemática". Desde entonces, no se han vuelto a convocar reuniones, y por ello el sindicato denuncia que "se trata del enésimo cumplimiento de compromisos, patentizando una gestión política que evidencia un absoluto desprecio a la negociación colectiva, que desoye los legítimos intereses de los profesionales de los centros privados y concertados y que obstruye la adopción de acuerdos necesarios para procurar la que es, no solo una reivindicación laboral, sino una necesdidad del sistema educativo valenciano: que 18.000 profesionales puedan acceder a una modalidadde jubilación que posibilita el relevo generacional y el rejuvenecimiento de las plantillas".