El conseller Vicente Martínez Mus destaca que la marca Parcs Naturals es un motor de "desarrollo rural sostenible"

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha celebrado hoy la Mostra Marca Parcs Naturals un evento que se recuperó en 2024 y que, según el conseller Vicente Martínez Mus, contribuye a "fortalecer nuestra identidad, así como a preservar el patrimonio natural y social de la Comunitat Valenciana".

Esta iniciativa pone en valor a las empresas que trabajan en el entorno de los parques naturales valencianos y "evidencia el compromiso de la Generalitat con el territorio, su gente, la sostenibilidad, la innovación, el respeto por la naturaleza y es un motor para la economía local", añadió.

La muestra reúne en el Mercado de Colón de València a 30 empresas certificadas con el sello oficial de calidad y sostenibilidad de la marca Parcs Naturals, que muestran su oferta como reflejo del compromiso con el medio ambiente y la tradición. Durante su visita a la muestra, el conseller incidió en que esta "consolida su papel como plataforma de promoción del desarrollo económico, rural y sostenible".

El evento permite descubrir, degustar y adquirir aceites, vinos, quesos, miel, embutidos, mermeladas, o bien explorar en las distintas propuestas de turismo de naturaleza. Una gran variedad de productos y servicios provenientes de 17 parques naturales del territorio valenciano, (5 de la provincia de Valencia, 5 de Castellón y 7 de Alicante), están presentes en la Mostra Marca Parcs Naturals.

El conseller Martínez Mus durante su visita a la Mostra de la Marca Parcs Naturals en el mercado de Colón. / Redacción Levante-EMV

Siete nuevas empresas

Al finalizar el recorrido por la Mostra, el conseller de Medio Ambiente ha participado en el acto de entrega de placas a las nuevas empresas de la Marca Parcs Naturals. Este año se incorporan a este proyecto 7 nuevas empresas que reciben la placa acreditativa que les reconoce como empresa Marca Parcs Naturals. Se refuerza así una red de proyectos de sostenibilidad, arraigo territorial y revitalización del medio rural.

La distinción otorgada a estas empresas no solo certifica la calidad del cuidado por el entorno, sino que también refleja la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo sostenible. Este esfuerzo, señaló Martínez Mus, "contribuye a la generación de empleo, la fijación de la población y la revitalización de áreas rurales, combatiendo la despoblación".

Más que un sello de calidad

Se trata de un símbolo exclusivo de la Generalitat que "trasciende el mero sello de calidad", ya que, al elegir productos y servicios de esta marca, "se apoya a una economía local sostenible y se promueve la conservación de los parques naturales", recalcó el conseller. La Marca, creada en 2011, reconoce a aquellas empresas que desarrollan su actividad en el área de influencia de los parques naturales valencianos, utilizando materias primas locales y fomentando una economía circular respetuosa con el medio ambiente. Actualmente, 137 empresas valencianas cuentan con este distintivo: 47 en Castellón, 57 en Valencia y 33 en Alicante.